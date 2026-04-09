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삼성D, 모니터용 QD-OLED 누적 출하량 500만대 돌파

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연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 09. 08:46

사진2. 삼성디스플레이_모니터용 QD-OLED 500만 대 출하
/삼성디스플레이
삼성디스플레이의 모니터용 QD-OLED가 지난달 누적 출하량 500만대를 돌파했다.

9일 삼성디스플레이에 따르면 2021년 말 세계 최초로 QD-OLED 양산에 성공하며 프리미엄 모니터 시장에 진출한 이후, 지난해까지 연평균 320% 이상의 성장률을 기록하며 자발광 모니터 시장의 대중화를 주도하고 있다.

QD-OLED는 빛에너지를 흡수해 특정 파장의 빛으로 변환시키는 나노미터 크기의 반도체 입자 '퀀텀닷(QD)'을 디스플레이에 내재화한 기술이다. 기존 대형 OLED가 별도의 컬러 필터로 색을 구현하는 것과 달리, QD-OLED는 블루 OLED에서 나온 빛이 QD 발광층에서 빨강색, 초록색 빛으로 전환된다.

퀀텀닷 특유의 광학적 특성으로 순도 높은 색을 표현하며, 빛을 넓게 분산시키는 퀀텀닷 특성으로 시야각이 넓고 응답속도 역시 뛰어나다. LCD와 비교하면 동일한 주사율에서 화면 끌림 없이 더욱 선명한 화질을 즐길 수 있다.

시장조사업체 옴디아에 따르면 500달러 이상 프리미엄 모니터 시장 내 자발광 패널을 탑재한 제품의 비중(매출 기준)은 2024년 22%에서 올해 41%까지 확대될 전망이다. 삼성디스플레이는 삼성전자를 포함한 20개 글로벌 고객사와 협력하며 150여종이 넘는 QD-OLED 모니터를 시장에 출시했다.

최근에는 문자 가독성을 높인 'V-스트라이프' 픽셀 구조의 34형 360Hz QD-OLED를 출시해 글로벌 모니터 제조사에 공급 중이다. 또 기존 자사 필름 대비 모니터 화면의 빛 반사를 20% 더 줄이면서 패널 경도를 3H까지 높여주는 저반사·고강도 필름 '퀀텀 블랙'을 개발해 올해 출시되는 모니터용 QD-OLED 신제품에 전면 적용했다.

손동일 삼성디스플레이 대형사업부장은 "QD-OLED의 빠른 성장과 압도적인 점유율은 독보적인 화질 및 품질 경쟁력과 안정적인 생산력에서 기인한다"며 "앞으로도 고객과 시장에 밀착된 차별화된 기술과 제품을 선보이며 모니터 시장의 판도와 흐름을 바꾸고 기술 전환을 주도해나갈 것"이라고 밝혔다.
연찬모 기자

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