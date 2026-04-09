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포스코홀딩스, 아르헨티나 리튬 광권 인수 마무리

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김한슬 기자

승인 : 2026. 04. 09. 08:58

7일(현지시간) 염호 광권 인수 계약
장인화 주도 '선제적 자원 확보' 전략
[사진2] 리튬 사우스사와 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 인수 계약 완료
크리스토퍼 체리 리튬 사우스 CFO(왼쪽부터), 에이드리안 홉커크 리튬 사우스 CEO, 박현 포스코아르헨티나 법인장, 이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장이 7일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 '옴브레 무에르토 노스' 염호 광권 인수 계약을 체결한 뒤 기념촬영하고 있다. /포스코홀딩스
포스코홀딩스가 아르헨티나 리튬 광권 인수를 마무리하며 글로벌 이차전지 소재 공급망 강화에 속도를 내고 있다.

9일 포스코그룹에 따르면 회사는 지난 7일(현지시간) 아르헨티나 부에노스아이레스에서 포스코아르헨티나 법인을 통해 캐나다 리튬사우스가 보유한 옴브레 무에르토 노스 염호 광권 100% 인수를 완료했다. 지난해 11월 발표한 투자 계획을 최종 이행한 것으로, 인수 금액은 약 6500만 달러(약 950억원)다.

해당 염호는 리튬 추정 매장량이 약 158만톤에 달하며, 리튬 함량이 높고 불순물 함량이 낮은 고품위 자원으로 평가된다. 포스코홀딩스는 이번 인수를 통해 기존 보유 광권을 포함, 아르헨티나에서 매장량 기준 약 1500만톤 규모의 염수 리튬 자원을 확보하게 됐다. 채굴 가능성과 수율을 고려하면 최소 300만톤 이상의 리튬 생산이 가능할 것으로 예상된다.

염호 추가 확보는 기존 옴브레 무에르토 광권과의 연계를 통해 개발 및 운영 효율을 높이는 데 기여할 것으로 보인다. 이미 가동 중인 연산 2만5000톤 규모의 1단계 공장과, 올해 하반기 준공 예정인 2단계 공장(연산 2만5000톤)까지 더해지며 중장기 생산능력 확대 기반도 한층 강화될 전망이다.

현지 투자 환경 개선에 대한 기대도 커지고 있다. 포스코홀딩스는 아르헨티나 정부의 대규모 투자 유치 제도인 'RIGI(Regimen de Incentivo para Grandes Inversiones)' 승인 절차를 진행 중이다. 제도는 에너지·광업 등 전략 산업 투자에 대해 세제 및 외환 관련 혜택을 제공하는 것이 골자다. 승인 시 법인세 인하와 관세 면제, 외화 운용 규제 완화 등이 가능해져 사업 수익성과 자금 운용 여건이 개선될 것으로 예상된다.

포스코홀딩스는 이번 인수를 통해 장인화 회장 취임 이후 강조해 온 이차전지 소재 사업의 '글로벌 우량 자원 선제 확보' 전략을 구체화하고, 이차전지소재 사업의 성장 기반을 강화해 나간다는 방침이다.

이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장은 인수 서명식에서 "추가 확보한 리튬 자원을 기반으로 글로벌 시장 대응력과 공급망 경쟁력을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.
김한슬 기자

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