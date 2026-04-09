닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

[포토] 국민의힘 최고위원회의

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260409010002736

글자크기

닫기

송의주 기자

승인 : 2026. 04. 09. 09:23

장동혁 국민의힘 대표(가운데)가 9일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언을 하고 있다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이란, 호르무즈·핵물질 정면충돌…휴전 속 첫 담판 앞두고 대치 격화

차은우, 납세 논란 직접 사과 “세금 모두 납부…책임 회피 않겠다”

밴스 이끄는 美·이란 첫 직접협상 11일 파키스탄서 시작…레바논 공습 놓고 휴전 ‘균열’

헤그세스 “이란 농축우라늄, 안 넘기면 직접 가져올 것”...트럼프 “이란 핵물질 위성 감시 중”

무뇨스 현대차 CEO “글로벌화 종말”…호르무즈 봉쇄에 공급망 전격 재편

[칼럼] 지성의 상징, 대학 총장이 안 보인다

北, SRBM에 집속탄 탑재해 시험발사…축구장 10개 초토화 주장

지금 뜨는 뉴스

롯데월드타워로 ‘우주 워프’…서울 하늘에 뜬 스타워즈

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

폴스타 4, 프리미엄 EV 존재감…“상품성·신뢰도 입증”

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막