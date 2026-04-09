강원도 비상경제대책 첫 회의...수출기업에 100억 긴급지원

에너지수급관리 등 3대 전략 즉시 추진

20260408 상반기 확대간부회의(김진태 도지사 - 별관 대회의실) (1) (1) 0 강원특별자치도가 8일 오후 별관 대회의실에서 김진태 지사 주재로 비상경제대책 확대간부회의를 열고 있다. /강원도

중동분쟁 장기화로 국제 유가가 요동치고 에너지 수급 불안이 고조되는 가운데, 강원특별자치도가 8일 오후 별관 대회의실에서 김진태 지사 주재로 비상경제대책 확대간부회의를 열고 민생과 기업을 살리기 위한 분야별 긴급 대책을 확정했다.9일 도에 따르면 이번 회의는 지난 6일 비상경제 TF를 도지사가 직접 진두지휘하는 '비상경제 대책본부'로 격상한 이후 열린 첫 번째 점검 회의다.도는 △물가·민생 안정 △기업·소상공인 피해 최소화 △에너지수급 리스크 관리 등 3대 전략을 수립하고, 이를 실현하기 위한 6대 핵심 분야 대책을 즉시 추진한다.물가 등 민생경제대책으론 중동 정세에 따른 물가 영향을 실시간 모니터링한다. 특히 고유가 피해지원금 등 정부 추경 예산이 확보되는 즉시 현장에 집행해 도민들이 직접 체감할 수 있는 안정을 도모한다.수출기업을 위해 100억원 규모(수출 70억원, 물류 30억원)의 경영안정자금을 신규 편성했다. 1.5%의 고정금리로 지원하며, 현재까지 3개 기업에 6억5000만원이 집행됐다.산업·고용 안정화대책은 공사비에 물가 상승분을 반영하고, 수급이 불안한 레미콘 혼화제(에틸렌) 등 건설자재 상황을 상시 점검한다. 특히 경영난을 겪는 시외버스 업계에는 재정지원금을 조기 집행하고 적자 보전 방안을 강화한다.농민들의 시름을 덜기 위해 면세유 및 조사료 구입비 지원을 확대하고, 수산물 가격 안정을 위한 전용 지원책도 병행한다.위기 상황 극복을 위해 공공 부문이 먼저 솔선수범하는 모습도 보였다. 도는 청사 내 공공 차량 2부제를 시행해 에너지 절약을 선도하고, 위축된 경기를 부양하기 위해 상반기 예산을 조기 집행 하기로 했다.또 생필품인 종량제봉투의 경우 현재 도내 대부분 시군이 3개월 이상 물량을 확보하고 있어 수급에는 문제가 없으나, 불법 유통 및 투기 단속은 강화하기로 했다.김진태 지사는 "중동 상황이 장기화되면서 유가 상승이 도민들의 식탁 물가와 기업들의 물류비로 전이되고 있다. 이번 대책은 단순한 모니터링이 아니라 현금 수혈과 비용 절감 이라는 실질적인 지원에 초점을 맞췄다. 도민 피해를 최소화하기 위해 모든 가용 자원을 총동원하고, 필요하다면 추가적인 지원책을 발굴할 것"이라고 강조했다.도 경제부서 관계자는 "중동지역 수출 비중이 높거나 물류 경로 변경으로 피해를 입은 기업들을 직접 찾아가 애로사항을 듣고 있다. 1.5% 고정금리 자금 지원은 기업들에 실질적인 단비가 되고 있다. 4월말까지 상황을 예의주시하며 맞춤형 지원을 이어가겠다"고 말했다.