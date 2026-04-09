경기도 여대생 일자리, 우리가 책임진다…성결대, 취업지원 프로그램 운영

'스우커' 통해 취업역량 강화 지원

참여 학생에겐 취업 응원키트 제공

성결대학교_학술정보관 0 성결대학교.

성결대학교 대학일자리플러스센터가 경기도 내 여대생을 위한 취업지원 프로그램 '스우커(Start of women's career)'를 다음달 11일부터 6월 19일까지 운영한다.9일 성결대에 따르면 이 프로그램은 경기도일자리재단, 경기광역여성새로일하기센터, 도내 대학과의 협력을 통해 기획됐으며, 도내 대학에 재학 중이거나 졸업(예정)인 여학생을 대상으로 한다. 주요 목적은 구직 준비 단계에 있는 여대생들의 취업역량을 높이고, 경력 단절을 예방하는 데 있다.프로그램은 발대식과 취업특강을 시작으로, 현직자 멘토링, 온라인 취업교육 및 취업지원서비스 체험(잡아바·꿈날개), 지역새일센터 연계 프로그램 참여 등 네 단계로 구성된다. 각 단계별로 취업에 필요한 역량을 체계적으로 쌓을 수 있도록 설계됐으며, 과정이 끝난 뒤에는 지역새일센터와 연계한 취업상담 등 사후관리도 제공된다.참여 학생들에게는 취업 응원키트가 지급되며, 전체 프로그램의 절반 이상을 이수하면 수료증이 발급된다. 또 우수 참여자를 대상으로 수기 공모전이 열리고, 선정된 학생에게는 경기도일자리재단 상장이 수여될 예정이다. 프로그램 신청은 각 대학 일자리센터를 통해 가능하다.라휘문 센터장은 "여학생들이 취업 준비 과정에서 겪는 어려움을 해소하고, 실무 중심의 프로그램을 통해 취업 경쟁력을 강화하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 맞춤형 취업지원 프로그램을 통해 안정적인 사회 진출을 지원하겠다"고 말했다.