한화손보, 업계 최초 ‘버그바운티’ 성료…“보안 빈틈 제거”

사이버보안 우수 인재 발굴·지원

11명 우수자 선정해 포상금 전달

clip20260409140905 0 나채범 한화손보 대표이사(가운데)가 9일 오전 서울 여의도 본사에서 열린 '보안취약점 신고포상제(버그바운티)' 시상식에서 우수 참여자들에게 상장을 수여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. /한화손보

한화손해보험은 지속적으로 증가하는 보안 위협에 선제적으로 대비하고 보안 관련 우수 인재를 발굴·지원하기 위해 지난 1월부터 3월까지 시행했던 '보안취약점 신고포상제(버그바운티)'를 마무리하고, 우수자에 대한 시상식을 여의도 본사에서 진행했다고 9일 밝혔다.보험업계 최초로 시행한 이번 '버그바운티' 행사는 한화손보 홈페이지와 앱 등 고객이 직접 이용하는 전자금융서비스를 대상으로 보안 취약점을 사전에 발견·보완해 고객의 소중한 정보를 안전하게 보호하기 위해 마련됐다. 버그바운티는 자사의 소프트웨어나 서비스에서 알려지지 않은 보안 취약점을 찾아 신고한 화이트해커에게 포상을 지급하는 프로그램이다.이번 행사에는 총 145명의 사이버보안 분야의 실력 있는 대학(원)생이 참여해 3개월간 열띤 경쟁을 펼쳤다. 이들 중 11명의 우수자를 선정해 포상금을 전달하고 나채범 대표이사가 직접 시상을 진행했다.국내 사이버보험 생태계 구축에 앞장서고 있는 한화손보는 사이버보험·보안 분야 우수 청년 인재를 발굴하고 지원하는 활동에도 적극 나서고 있다. 지난 2월에 진행했던 '취업캠프'에서는 사이버리스크 대응, 데이터 분석 및 관련 상품 개발에 관심 있는 인재 발굴을 위해 사이버보험을 지원 분야에 포함한 바 있다. 이번 행사도 사이버보안 우수 인재를 발굴·지원하고자 기획했다.한화손보 관계자는 "이번 첫 버그바운티 시행은 외부 화이트해커의 시각에서 보안의 빈틈을 미리 찾아 제거함으로써 고객이 안심하고 이용할 수 있는 디지털 환경을 구축하는 소중한 계기가 되었다"며 "앞으로도 보안체계 강화를 위한 노력과 우수한 보안 인재 발굴을 위한 다양한 활동을 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다.