경기도 광역 긴급차량 우선신호시스템, 충남·강원에서도 이어진다

충남과 강원도와 협력해 기술 공유 논의

긴급차량 신호 단절 문제 완전 해결

2027년부터 구급차 무정차 운행 기대

경기도_광역긴급차량우선신호시스템 0 지난 2023년 경기 파주소방서 운정119안전센터 앞에서 열린 광역 긴급차량 우선신호시스템 시연회 모습. /경기도

경기도가 광역 긴급차량 우선신호시스템의 적용 범위를 충청남도와 강원특별자치도로 확대한다. 이로써 경기도가 주도한 교통 혁신이 국가적 재난 대응 표준으로 자리잡게 될 전망이다.경기도는 9일 소방청, 충청남도, 강원특별자치도, 각 도 소방본부, 한국지능형교통체계협회 관계자들이 참석한 가운데 광역 긴급차량 우선신호시스템의 전국 확산을 위한 기술 공유와 협력 방안을 논의했다.광역 긴급차량 우선신호시스템은 소방차나 구급차 등 긴급차량이 이동 경로에 따라 교통신호를 자동으로 제어해 교차로를 정지 없이 통과할 수 있도록 지원하는 첨단 시스템이다. 경기도와 충청남도, 강원특별자치도가 이 시스템을 연동하는 것이 논의의 핵심이다.기존 시스템은 긴급차량이 시군 행정구역을 벗어나면 신호 제어가 중단되는 한계가 있었으나, 경기도는 이를 광역 단위로 통합해 지자체 경계와 관계없이 목적지까지 무정차 이동이 가능하도록 기술을 완성했다. 지난 3월 인천시와의 착수보고회에 이어, 이번에는 충남과 강원까지 시스템 적용 범위를 넓히게 됐다.이 시스템이 전국적으로 확대될 경우, 도 경계를 넘나드는 장거리 응급환자 이송 시에도 긴급차량이 신호에 막히지 않고 주행할 수 있게 된다. 광역 지자체 간 기술적 장벽을 해소함으로써 국가 재난 대응 체계의 기반시설로 평가받고 있다.경기도는 이번 설명회를 계기로 충남, 강원 등 인접 광역 지자체와 기술 협의를 이어가며, 2027년 상반기부터 본격적인 시스템 도입을 목표로 하고 있다. 이를 통해 대형 병원으로 향하는 구급차의 원활한 이동이 기대된다.윤태완 도 교통국장은 "경기도의 우수한 교통 기술력을 바탕으로 타 광역지자체와 적극 협력하겠다"며 "대한민국 어디서든 응급환자가 신호 대기로 소중한 시간을 허비하는 일이 없도록 전국적인 안전망 구축에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.