한화토탈에너지스, ‘한화고분자학술상’에 박철민 교수 선정

사진1_박철민 연세대학교 교수와 오상준 한화토탈에너지스 연구소장 0 오상준 한화토탈에너지스 연구소장(왼쪽)이 9일 열린 2026년도 한국고분자학회 춘계총회 및 학술대회에서 박철민 연세대학교 신소재공학과 교수에게 상패와 연구지원금을 전달했다./한화토탈에너지스

박철민 연세대학교 교수가 한화토탈에너지스가 제정하고 한국고분자학회가 주관하는 '한화고분자학술상'의 2026년도 수상자로 선정됐다.9일 한화토탈에너지스는 대전컨벤션센터에서 열린 '한국고분자학회 2026년도 춘계총회 및 학술대회'에서 '한화고분자학술상' 수상자로 선정된 박철민 연세대학교 신소재공학과 교수에게 상패와 연구지원금 1000만원을 수여했다고 밝혔다.박철민 교수는 자기조립 고분자의 나노구조제어기술을 기반으로 인체 정보를 센싱하고 감지된 정보를 동시에 표시, 저장, 학습할 수 있는 '초저전력 사용자 인터렉티브(User-Interactive) 센싱 디스플레이'와 '인공신경망 디스플레이' 핵심 기술을 개발해 고분자 소재 기반 반도체·디스플레이·센서 학문 발전에 기여한 공로를 인정받아 이번 한화고분자학술상을 수상했다.박 교수가 개발한 초저전력 인공지능 디스플레이는 기존 건강 모니터링 기기의 복잡성과 높은 전력 사용 문제를 해결해 고령자 및 환자들의 자가 건강관리와 재활 치료에 기여했다. 또한 연구 성과는 세계적 과학 저널 '네이처 머터리얼즈(Nature Materials)'에 게재되어 국제적으로 인정을 받은 바 있다.한화토탈에너지스는 우리나라 기초과학과 석유화학산업의 근간이 되는 고분자과학의 발전을 지원하기 위해 2005년 한국고분자학회와 함께 한화고분자학술상을 제정했다. 매년 국내 고분자과학 분야에서 높은 연구 성과를 달성한 과학자를 선정해 연구활동비를 후원하고 있다.박철민 교수는"한국고분자학회 최고 권위상 중 하나인 한화고분자학술상을 수상하게 되어 큰 영광이고 막중한 책임감을 느낀다"며 "초심을 잃지 않고 끊임없이 정진하여 고분자과학의 발전과 학회의 위상 제고, 나아가 국가 산업 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.