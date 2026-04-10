“파크골프 좀 치는 어르신들, 안양대로 오세요”

제1회 안양대 총장배 파크골프대회, 19일 강화캠퍼스서 개최

강화군민·동호인 144명 참가 열전, 지역거점 생활체육공간 도약

‘ 제 1 회 안양대학교 총장배 파크골프 대회 ’ 포스터 1

안양대학교가 지역 주민과의 협력 및 생활체육 활성화를 위해 강화캠퍼스에서 '제1회 안양대학교 총장배 파크골프 대회'를 개최한다.10일 안양대에 따르면 이번 대회는 학교법인 우일학원이 후원하고, 안양대 강화미래교육원, (사)스포츠복지진흥원, 스포츠과학연구소, 삼별초봉사단이 주관한다. 강화캠퍼스 내 파크골프장 개장을 기념해 마련됐으며, 대학 체육시설을 지역사회에 개방하는 상생의 의미를 담고 있다.대회는 오는 19일 오후 1시 30분에 진행되며, 강화 지역 주민 및 동호인 등 총 144명이 개인전 스트로크 플레이 방식으로 참가한다. 경기 후에는 성적에 따른 시상 외에도 홀인원, 최고령상, 럭키7상 등 이벤트 시상과 경품 추첨 시간을 갖는다. 참가 신청은 13일까지 안양대 강화미래교육원 행정실에서 전화 또는 방문 접수로 진행되며, 참가비는 1인당 1만원이다.파크골프는 공원과 골프의 장점을 결합한 스포츠로, 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있어 최근 실버세대를 중심으로 인기가 높다. 안양대는 강화캠퍼스를 지역 교육 및 문화 공간으로 활용하는 데 힘써왔으며, 스포츠과학과와 스포츠과학연구소를 중심으로 지역 밀착형 스포츠 복지 프로그램도 운영 중이다.장광수 총장은 "이번 대회를 통해 강화캠퍼스 파크골프장이 군민 건강증진에 기여하는 생활체육의 중심지가 되길 바란다"며 "지역사회에 기여하는 대학의 역할을 확대하고, 대회를 정례화해 지역 대표 스포츠 축제로 발전시키겠다"고 밝혔다.