[포토] 오승록 노원구청장, ‘2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사’ 참석

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사2 0 오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사1 0 오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에 참석해 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 김인숙 다운복지관 관장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사 0 오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에 참석해 출발을 알리고 있다. /정재훈 기자

2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사6 0 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참가자들이 출발하고 있다. /정재훈 기자

오승록 노원구청장이 11일 서울 노원구 공릉동근린공원에서 열린 '2026 세계다운증후군의 날 기념 어울림 걷기 행사'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 다운복지관이 주관한 이번 행사는 세계다운증후군의 날을 기념해 장애인과 비장애인이 함께 어우러지는 화합의 장으로 경춘선숲길을 따라 이어지는 왕복 5km 걷기 코스로 복지관 이용인과 지역주민 등 약 500명이 참여했다.오승록 노원구청장은 "이번 행사가 서로를 이해하고 함께 살아가는 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 모두가 함께 어우러지는 포용적 공동체를 만들어가는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.