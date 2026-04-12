안양시, 복합민원 신속 처리 위해 ‘민원매니저 제도’ 시범 운영

민원매니저, 전 과정 전담 관리하는 공무원 역할

시범 운영 통해 민원 처리 기간 단축 목표

시민 만족도 향상 위해 제도 점진적 확대 계획

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경기 안양시는 부서 간 협업이 요구되는 복합민원에 대한 신속하고 효율적인 처리를 위해 '민원매니저 제도'를 이달부터 9월까지 시범적으로 도입한다고 12일 밝혔다.이 제도는 행정안전부가 추진하는 원스톱 행정서비스 확대 정책의 일환으로 마련됐다. 민원매니저는 인허가 등 복합민원 처리의 전 과정을 전담하는 공무원으로, 접수부터 최종 처리까지 민원인의 불편을 줄이고 업무의 효율성을 높이는 역할을 맡는다.민원매니저는 기업, 위생, 환경 등 복합민원 수요가 많은 3개 분야에서 관련 부서 팀장급 공무원이 선정됐다. 이들은 부서 간 협의와 일정 관리 등 민원 처리 전반을 체계적으로 관리하며, 민원인은 상담, 접수, 결과 안내까지 단일 창구에서 통합 서비스를 받을 수 있다.지난 6일에는 시민봉사과장이 주재한 실무회의가 열려 제도 운영 방향과 대상 민원 선정 기준, 부서 간 협업체계 구축 방안 등이 논의됐다.향후 시는 시범운영 결과를 바탕으로 민원 처리 기간 단축과 시민 만족도 향상 여부를 분석해 제도 확대와 보완을 검토할 계획이다.시 관계자는 "민원매니저 제도를 통해 복합민원 처리의 책임성과 연속성을 강화할 것"이라며 "시민이 체감할 수 있는 신속하고 편리한 민원서비스 제공에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.