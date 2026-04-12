김정관 장관 “5월까지 비축유 방출 없다”…수급 관리 ‘자신’

미국·카자흐스탄 원유 수입 고려
당분간 나프타·헬륨 수급 원활
12일 김정관 산업통상부 장관은KBS 일요진단에 출연해 "정부 비축유를 방출하지 않고 4∼5월을 넘길 수 있을 것 같다"고 밝혔다.
김 장관은 "현재 (확보된) 물량에 기업들이 자발적으로 가지고 있는 재고들이 좀 있다"며 "특히 5월은 확보한 물량 수준이 지난주보다 10%(포인트) 더 늘어 (평시 도입량 대비) 80% 가까이 되는 상황"이라고 설명했다.
그러면서 "러시아·우크라이나 전쟁 때는 정부 비축유를 발생하는 상황까지 발생했는데, 이번에는 정부 비축유를 방출하지 않고 4월, 5월을 넘어갈 수 있을 것"이라고 말했다.
한편 김 장관은 지난 7일부터 강훈식 대통령 비서실장을 포함한 정부 특사단과 함께 카자흐스탄과 사우디아라비아, 오만을 방문하는 일정을 마치고 지난 10일 귀국했다.
특히 중동상황으로 세계 원유 30%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 대체 항로인 홍해지역의 사우디아라비아 얀부향에 대한 관심이 커지고 있다.
이날 김 장관은 사우디아라비아 당국으로부터 한국 물량을 최우선으로 배정해주겠다는 약속을 받았다고 밝혔다. 이어 ""청해부대 대조영함이 우리 배가 나올 때 호위하는 것 등을 고려해 우리 선박들이 홍해 라인을 이용할 수 있도록 준비하고 있다"고 덧붙였다.
그는 중동산 원유 수입의 다변화를 위해서 미국산 원유와 함께 카자흐스탄 원유 수입 등을 고려하고 있다면서 "다음 주 초에는 구체적인 물량이나 내용에 대해서 발표를 할 수 있을 것 같다"고 말했다.
김 장관은 핵심 기초 원료인 나프타 수급도 안정화될 것으로 내다봤다. 그는 "4∼5월 나프타 회복이 80% 수준까지 올라가게 된다"며 "관계 업계와 매일 모니터링 체크를 하는데, 점차 안정화되게 만들어 가고 있고 안정화될 걸로 예상한다"고 말했다.
김 장관은 이번 추경에서 공급망 안정화 사업에 8천691억원을 편성했다며 "나프타를 쓰는 회사들 입장에서는 차라리 공장 가동을 안 하는 게 더 나은 상황이 발생해서 나프타 수입 차액을 정부가 보전해 주는 걸 시급하게 마련했다"고 설명했다.
반도체 산업에 활용되는 헬륨가스 수급 역시 6월까지 원활할 예정이라고 밝혔다.
김 장관은 "에너지 관련해서 가장 중요한 공동 과제가 에너지를 절약하고 아껴 쓰는 부분"이라며 "이번 위기를 도약의 계기로 삼을 수 있도록 정부는 최선을 다하겠다"고 말했다.
다만 김 장관은 호르무즈 해협에 발이 묶인 유조선 7척의 통항과 관련해서는 "열심히 노력하고 있지만 예단할 수 없는 상황"이라며 말을 아꼈다.