김정관 장관 “5월까지 비축유 방출 없다”…수급 관리 ‘자신’

대체항로·수입 다변화 모색 총력

미국·카자흐스탄 원유 수입 고려

당분간 나프타·헬륨 수급 원활

한미 전략적 투자 MOU 이행위원회서 발언하는 김...<YONHAP NO-4726> 0 김정관 산업통상부 장관이 지난 2월 서울 종로구 한국무역보험공사에서 열린 한미 전략적 투자 MOU 이행위원회에서 발언하고 있다./연합뉴스

중동 정세 악화로 원유 수급 불안이 커지는 가운데 정부가 비축유 방출 없이도 단기 수급을 관리할 수 있을 것으로 내다봤다. 수입 물량 확보와 기업 재고를 기반으로 4~5월을 버틸 수 있다는 판단이다. 다만 호르무즈 해협 봉쇄 장기화 가능성에 대비해 홍해 대체 항로 확보와 원유 수입 다변화에도 속도를 내고 있다.12일 김정관 산업통상부 장관은KBS 일요진단에 출연해 "정부 비축유를 방출하지 않고 4∼5월을 넘길 수 있을 것 같다"고 밝혔다.김 장관은 "현재 (확보된) 물량에 기업들이 자발적으로 가지고 있는 재고들이 좀 있다"며 "특히 5월은 확보한 물량 수준이 지난주보다 10%(포인트) 더 늘어 (평시 도입량 대비) 80% 가까이 되는 상황"이라고 설명했다.그러면서 "러시아·우크라이나 전쟁 때는 정부 비축유를 발생하는 상황까지 발생했는데, 이번에는 정부 비축유를 방출하지 않고 4월, 5월을 넘어갈 수 있을 것"이라고 말했다.한편 김 장관은 지난 7일부터 강훈식 대통령 비서실장을 포함한 정부 특사단과 함께 카자흐스탄과 사우디아라비아, 오만을 방문하는 일정을 마치고 지난 10일 귀국했다.특히 중동상황으로 세계 원유 30%가 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 대체 항로인 홍해지역의 사우디아라비아 얀부향에 대한 관심이 커지고 있다.이날 김 장관은 사우디아라비아 당국으로부터 한국 물량을 최우선으로 배정해주겠다는 약속을 받았다고 밝혔다. 이어 ""청해부대 대조영함이 우리 배가 나올 때 호위하는 것 등을 고려해 우리 선박들이 홍해 라인을 이용할 수 있도록 준비하고 있다"고 덧붙였다.그는 중동산 원유 수입의 다변화를 위해서 미국산 원유와 함께 카자흐스탄 원유 수입 등을 고려하고 있다면서 "다음 주 초에는 구체적인 물량이나 내용에 대해서 발표를 할 수 있을 것 같다"고 말했다.김 장관은 핵심 기초 원료인 나프타 수급도 안정화될 것으로 내다봤다. 그는 "4∼5월 나프타 회복이 80% 수준까지 올라가게 된다"며 "관계 업계와 매일 모니터링 체크를 하는데, 점차 안정화되게 만들어 가고 있고 안정화될 걸로 예상한다"고 말했다.김 장관은 이번 추경에서 공급망 안정화 사업에 8천691억원을 편성했다며 "나프타를 쓰는 회사들 입장에서는 차라리 공장 가동을 안 하는 게 더 나은 상황이 발생해서 나프타 수입 차액을 정부가 보전해 주는 걸 시급하게 마련했다"고 설명했다.반도체 산업에 활용되는 헬륨가스 수급 역시 6월까지 원활할 예정이라고 밝혔다.김 장관은 "에너지 관련해서 가장 중요한 공동 과제가 에너지를 절약하고 아껴 쓰는 부분"이라며 "이번 위기를 도약의 계기로 삼을 수 있도록 정부는 최선을 다하겠다"고 말했다.다만 김 장관은 호르무즈 해협에 발이 묶인 유조선 7척의 통항과 관련해서는 "열심히 노력하고 있지만 예단할 수 없는 상황"이라며 말을 아꼈다.