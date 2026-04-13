HS효성인포메이션, 새 AI 소프트웨어 ‘히타치 IQ 스튜디오’ 공개

AI에이전트-애플리케이션 운영 지원

"실질적 비즈니스 성과로 이어질 것"

[이미지] 히타치 밴타라, 에이전틱 AI 개발 가속화하는 ‘히타치 iQ 스튜디오’ 공개 0 히타치 밴타라가 에이전틱 AI 개발 가속화하는 '히타치 iQ 스튜디오' 공개했다. /HS효성

HS효성인포메이션시스템이 히타치 밴타라가 새로운 AI 소프트웨어 '히타치 iQ 스튜디오'를 공개했다.13일 HS효성인포메이션 등에 따르면 히타치 iQ 스튜디오는 기업이 AI 에이전트와 애플리케이션을 빠르고 안전하게 설계하고 배포·운영할 수 있도록 지원하는 통합 플랫폼이다. 에이전틱 AI의 개발부터 운영까지 모든 과정을 단순화하고 속도를 높여주는 게 특징이다. 노코드·로우코드 방식의 에이전트 빌더를 제공해 다양한 데이터 환경에서도 즉시 활용 가능하다. 데이터와 모델 통제권을 유지하면서 AI 도입과 확산을 가속화하도록 설계됐다.AI 도입 확산에도 불구하고 비즈니스 성과로 실제 이어지는 사례는 여전히 제한적이라는 게 회사 관계자 설명이다. 글로벌 컨설팅 기업 보스턴컨설팅그룹의 최신 산업 보고서는 기업의 74%가 AI를 실질적인 비즈니스 가치로 전환하는 데 어려움을 겪고 있다고 분석했다. 주요 원인으로 AI 전문 인력 부족, 미흡한 프로세스, 데이터 거버넌스 한계 등이 지적된다. 히타치 iQ 스튜디오는 이를 해결하기 위해 보안과 컴플라이언스, 비용 효율성을 고려한 엔터프라이즈급 AI 환경을 보다 쉽게 구축하도록 했다고 설명했다.히타치 iQ 스튜디오는 AI 에이전트의 생성, 평가, 미세 조정, 운영 거버넌스에 이르는 전 주기를 하나의 플랫폼에서 통합 관리한다. 특히 완전한 온프레미스 및 소버린 AI 환경을 지원함으로써 금융·제조·공공 등 규제가 엄격한 산업에서도 데이터를 외부로 유출하지 않고 내부 인프라 안에서 안전하게 AI를 운영하도록 지원한다.양정규 HS효성인포메이션시스템 대표는 "히타치 iQ 스튜디오는 데이터와 AI 모델을 보안과 거버넌스를 준수하면서 하나의 환경에서 통합 운영하도록 설계된 플랫폼"이라며 "기업들이 에이전틱 AI를 업무 현장에 안정적으로 적용하고 실질적인 비즈니스 성과로 이어가는 기반이 될 것"이라고 말했다.