SK케미칼, 일본 경제단체 대상으로 ‘순환 재활용 기술’ 선보여

관서경제동우회, 울산 남구 공장 방문

재생 플라스틱 분야 기술 교류 위해

김현석 본부장 "일본 시장 입지 공고히"

일본 관서경제동우회 방문 행사 기념 사진 0 최근 일본 관서경제동우회 방문 행사 기념 사진. /SK케미칼

일본 경제단체가 국내 기업의 재생 플라스틱 기술 등을 보기 위해 SK케미칼 현장을 찾았다. 회사는 이를 계기로 일본 시장 내 입지를 공고히 하겠다는 방침이다.13일 SK케미칼은 울산 남구에 있는 SK케미칼 울산 공장에 일본 관서 지역의 경제인 단체인 관서경제동우회가 최근 방문해 순환 재활용 기술 등을 소개했다고 밝혔다.관서경제동우회는 관서 지역을 대표하는 기업 협의체로 파나소닉 홀딩스, 소니 그룹 등 600여 개 주요 기업과 경영인 1500여명이 참여하고 있는 단체다. 관서경제연합회, 오사카상공회의소와 함께 관서 지역 3대 경제단체로 꼽힌다.이날 행사는 재생 플라스틱 분야 기술과 트렌드 교류를 위해 마련됐다. 이에 위생·생활용품 브랜드 사라야(Saraya), 자동차 부품사 도요타 모빌리티(Toyota Mobility), 항공사 전일본공수(ANA) 등 동우회 산하 순환경제위원회 소속 기업인 37명이 참석했다.행사에선 폐플라스틱이 수거, 분류를 거쳐 해중합, 중합, 소재 생산, 완제품 적용까지 이어지는 등 프로세스에 대한 설명과 폐플라스틱을 다시 소재로 되돌리는 핵심 기술인 해중합 과정에 대한 브리핑이 진행됐다. 또 생산 현장 투어를 통해 코폴리에스터 등 생산 공정과 품질관리 프로세스에 대한 확인도 이뤄졌다.동우회의 방문은 최근 제조업을 중심으로 일본 지역 내 소재의 재활용성과 지속가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 기존 소재에 대한 대안 모색 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다. 일본도 EU·우리나라와 같이 일정 규모 이상 플라스틱 사용 기업을 대상으로 포장재, 가전 품목 등에 대해 재생 플라스틱 사용을 의무화하려는 정책 논의가 활발히 진행되고 있다.이날 사라야 측은 "아직 대다수 기업이 미래 언젠가 구현할 목표로 재생 플라스틱 기술을 제시하고 있는 상황에서 지금 당장 상용화와 적용이 가능한 수준의 기술과 설루션을 지니고 있다는 점이 인상적이었다"며 "석유 기반 플라스틱과 동등한 수준의 물성과 품질, 위생성까지 갖춘 해중합 기반 재활용 소재는 식·음료 포장재 분야에서 기존 소재를 대체할 유력한 옵션이 될 것"이라고 말했다.김현석 SK케미칼 리사이클사업본부장은 "일본은 작년 CR PET의 수요가 전년 대비 5배 이상 늘어날 정도로 비약적 성장이 이뤄지고 있는 지역"이라며 "식·음료 용기, 자동차 내장재 등 고객사의 사업 환경에 최적화된 설루션을 제공해 일본 시장 내에서의 입지를 더욱 공고히 다질 것"고 말했다.