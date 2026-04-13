농촌 환경 주민이 직접 챙긴다… ‘클린농촌단’ 출범

쓰레기·폐비닐 등 폐기물 집중 수거

농식품부, 68억 투입해 정비 지원

3 0 송미령 농림축산식품부 장관이 13일 충남 태안군에서 열린 '클린농촌단 발대식'에 참석해 인사말을 하고 있다. /농림축산식품부

농림축산식품부가 농촌 정주여건 개선을 위해 쓰레기 및 영농 폐기물 처리 등을 지원한다.13일 농식품부에 따르면 올해 처음 진행되는 농어촌 쓰레기 수거 지원사업은 지역 주민들이 직접 참여하는 '클린농촌단'을 운영하는 것이 골자로 사업비는 약 68억원이 반영됐다.이번 사업은 행정기관 주도로 쓰레기를 치우는 기존 방식에서 벗어나 주민이 주도적으로 농촌 정주 여건을 개선해 나가는 것이 핵심이다.농식품부 관계자는 "농어촌 내 방치 쓰레기는 경관을 훼손하고 소각 등으로 인한 산불 발생 및 환경오염의 원인이 된다"며 "농촌 현장의 고질적 문제인 방치 쓰레기와 영농 폐기물 문제를 해결하고, 지속가능한 생활환경 관리 기반 마련 및 지역 정주 여건 개선 등을 추진하고자 한다"고 설명했다.농식품부는 이날 충남 태안군에서 클린농촌단 발대식을 열고 본격적인 사업 시작을 알렸다. 클린농촌단 활동내용, 안전교육, 농어촌 환경인식 개선 필요성, 우수사례 등 소개가 진행됐다.주요 우수사례를 보면 전북 진안군은 '쓰레기 안 태우기, 안 버리기, 안 묻기' 등 3NO 운동 실천 활동을 전했다. 강원 홍천군의 경우 지방정부, 복지관, 노인회, 주민 등이 참여하는 '삼삼은구 지역 공동체'가 쓰레기 재활용·처리 체계를 구축한 실적을 소개했다.농식품부는 이같은 우수사례를 전국으로 확산시키고, 컨설팅 등을 통해 신규 사업이 농촌 현장에 연착륙할 수 있도록 지원할 방침이다.송미령 농식품부 장관은 같은날 발대식에 참석한 뒤 태안군 소원면 모항1리 마을에서 관계자들과 영농 폐비닐, 농약용기 등 수거활동을 실시했다.송 장관은 "농촌은 국민 모두가 살고 싶은 공간이어야 한다"며 "앞으로도 주민 참여 기반 환경 정비 활동을 지속 확대하고, 농촌 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.