닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

“광주에서 만나요”…제72회 경기도체전 16일 개막

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260413010003771

글자크기

닫기

광주 남명우 기자

승인 : 2026. 04. 13. 16:36

광주시_G-스타디움준공
23일 경기 광주시 양벌동 청석로에서 열린 '광주시 G-스타디움' 준공식에 참석한 방세환 시장 등 시청 관계자와 시민들이 한달 여 앞으로 다가온 제72회 경기도체육대회와 제16회 경기도장애인체육대회 성공 개최를 기원하는 퍼포먼스를 하고 있다.
경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 제72회 경기도체육대회가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다.

13일 광주시에 따르면 '경기도의 힘찬 도약, 광주에서!'라는 구호 아래 16일부터 18일까지 사흘간 광주시 일원 경기장에서 개최되는 이번 대회에는 육상, 수영, 축구 등 27개 종목에 31개 시군 선수단이 참가해 각 시군의 명예를 걸고 열전을 펼칠 예정이다.

이번 대회는 최근 준공된 G-스타디움에서 개최되는 첫 번째 대규모 스포츠 행사라는 점에서 의미가 깊다. 광주시는 지난달 1만2000석 규모의 주 경기장과 국제 규격의 수영장, 볼링장 등을 갖춘 복합체육시설인 G-스타디움을 완공하며 성공적인 대회 운영을 위한 기반시설 구축을 마쳤다.

광주시는 이번 대회를 위해 교통·주차 대책 수립, 숙박 및 음식점 점검, 자원봉사자 배치 등 운영 전반에 걸쳐 만전을 기해왔다. 특히 장애인 선수와 관람객의 편의를 위해 경기장 내 무장애 동선을 확보하고 전담 안내요원을 배치하는 등 세심한 준비를 마쳤다.

방세환 시장은 "역사와 문화가 살아 숨 쉬는 광주시에서 경기도민의 화합의 장을 열게 되어 영광"이라며 "참가 선수들이 최상의 조건에서 기량을 발휘할 수 있도록 마지막까지 안전과 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
남명우 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기