“광주에서 만나요”…제72회 경기도체전 16일 개막

광주시_G-스타디움준공 0 23일 경기 광주시 양벌동 청석로에서 열린 '광주시 G-스타디움' 준공식에 참석한 방세환 시장 등 시청 관계자와 시민들이 한달 여 앞으로 다가온 제72회 경기도체육대회와 제16회 경기도장애인체육대회 성공 개최를 기원하는 퍼포먼스를 하고 있다.

경기도 31개 시군 선수단이 기량을 겨루는 제72회 경기도체육대회가 오는 16일 광주시 G-스타디움에서 화려한 막을 올린다.13일 광주시에 따르면 '경기도의 힘찬 도약, 광주에서!'라는 구호 아래 16일부터 18일까지 사흘간 광주시 일원 경기장에서 개최되는 이번 대회에는 육상, 수영, 축구 등 27개 종목에 31개 시군 선수단이 참가해 각 시군의 명예를 걸고 열전을 펼칠 예정이다.이번 대회는 최근 준공된 G-스타디움에서 개최되는 첫 번째 대규모 스포츠 행사라는 점에서 의미가 깊다. 광주시는 지난달 1만2000석 규모의 주 경기장과 국제 규격의 수영장, 볼링장 등을 갖춘 복합체육시설인 G-스타디움을 완공하며 성공적인 대회 운영을 위한 기반시설 구축을 마쳤다.광주시는 이번 대회를 위해 교통·주차 대책 수립, 숙박 및 음식점 점검, 자원봉사자 배치 등 운영 전반에 걸쳐 만전을 기해왔다. 특히 장애인 선수와 관람객의 편의를 위해 경기장 내 무장애 동선을 확보하고 전담 안내요원을 배치하는 등 세심한 준비를 마쳤다.방세환 시장은 "역사와 문화가 살아 숨 쉬는 광주시에서 경기도민의 화합의 장을 열게 되어 영광"이라며 "참가 선수들이 최상의 조건에서 기량을 발휘할 수 있도록 마지막까지 안전과 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.