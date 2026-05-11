[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 11일

용띠

40년 예상치 못한 경사가 생긴다.

52년 운수대통하니 활기가 넘친다.

64년 막혔던 운이 다시 열린다.

76년 마음의 안정을 찾지 못해 전전긍긍한다.

88년 뜻밖에 귀인을 만나는 날이다.

00년 마음이 편안해야 좋은 기운이 모인다.