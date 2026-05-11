[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 11일

쥐띠
36년 행운이 따르며 이익이 생긴다.
48년 오래전 문서로 기쁨을 만끽한다.
60년 서두르지 말고 여유를 부려본다.
72년 행운이 따르는 날이다.
84년 더 많은 것을 얻는다.
96년 좋은 일이 생기고 마음이 편안해진다.
소띠
37년 순리대로 따라야 대길함이 찾아온다.
49년 바라던 소원을 성취한다.
61년 오전이 지나니 기쁨이 생긴다.
73년 밝은 서광이 환하게 비추는 운수다.
85년 고비를 넘으니 운이 따르고 귀인이 돕는다.
97년 얻고자 하는 것을 얻게 되는 하루다.
범띠
38년 짜증 내면 안 되니 즐거운 마음으로 지낸다.
50년 고비를 이겨내니 마음이 홀가분하다.
62년 감기 기운이 금방 사라진다.
74년 짜증 내지 않으니 일이 잘 풀린다.
86년 걱정도 잠시뿐이니 좋은 일이 생긴다.
98년 힘은 들어도 어려움을 이겨내니 괜찮다.
토끼띠
39년 바라던 일이 뜻대로 안 풀린다.
51년 건강 문제로 여행을 미룬다.
63년 책임을 다하지 못해 짜증이 난다.
75년 불만이 생겨 일이 점점 더 늦어진다.
87년 남의 도움을 받지 않고 최선을 다한다.
99년 운동으로 다져지니 몸이 좋아진다.
용띠
40년 예상치 못한 경사가 생긴다.
52년 운수대통하니 활기가 넘친다.
64년 막혔던 운이 다시 열린다.
76년 마음의 안정을 찾지 못해 전전긍긍한다.
88년 뜻밖에 귀인을 만나는 날이다.
00년 마음이 편안해야 좋은 기운이 모인다.
뱀띠
41년 기쁨이 넘치는 풍성한 하루다.
53년 막혔던 문서의 대길 운이 열린다.
65년 다투던 부부가 서로 화합한다.
77년 인기가 높이 올라가니 의기양양해진다.
89년 삶이 풍요롭고 넉넉해지는 날이다.
01년 망설이다가 아까운 시간만 다 낭비한다.
말띠
42년 미루던 문서 계약이 성사된다.
54년 심란했던 마음이 다시 안정을 되찾는다.
66년 열심히 최선을 다했더니 빛을 이제 서야 본다.
78년 해로운 기운이 서서히 사라진다.
90년 바라던 소망을 이루는 날이다.
02년 마음이 편해지는 하루다.
양띠
43년 문서 운과 재물 운이 확실히 열린다.
55년 소망하던 일이 순조롭게 이루어진다.
67년 행운이 눈앞으로 찾아온다.
79년 집안에 귀인이 찾아오니 마음이 편해진다.
91년 다투더라도 과격한 말은 삼간다.
03년 좌절하지 말고 높은 자신감을 가진다.
원숭이띠
32년 집 안에서 마음 편히 지낸다.
44년 몸에 좋은 영양소를 보충해야 한다.
56년 몸에 좋은 것은 미리미리 챙겨야 한다.
68년 거래가 성사될 운이 다가온다.
80년 간만에 금전 소식을 듣는 날이다.
92년 바라던 소원을 성취한다.
닭띠
33년 짜증을 자주 내니 운이 제대로 안 풀린다.
45년 소원을 성취하니 금상첨화다.
57년 마음에 없는 약속으로 힘들어진다.
69년 바라던 소원을 성취한다.
81년 마음이 풍성해지니 기쁘다.
93년 서두르지 않으니 마음이 안정된다.
개띠
34년 몸이 좋아지고 재물이 풍성해진다.
46년 명의를 만나기 어려운 날이다.
58년 강한 신념으로 대업을 성취한다.
70년 불안하던 마음이 안정된다.
82년 근심이 생길 수니 여행은 다음으로 미룬다.
94년 이직에 반가운 소식을 들으니 기쁨이 가득하다.
돼지띠
35년 가족과 의견 충돌하니 고민 생긴다.
47년 급한 돈이 아직은 융통되지 않는 날이다.
59년 귀인이 나타나 뜻밖의 도움을 받는다.
71년 마음을 비웠더니 일이 제대로 진행된다.
83년 일이 순조롭게 잘 풀린다.
95년 몸이 한결 가벼워지니 기분도 상쾌하다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장