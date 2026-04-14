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이노션, 3년째 중랑천 생물다양성 증진 기여

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강태윤 기자

승인 : 2026. 04. 14. 10:19

4월 11일 '야생동물쉼터' 봉사활동
자라 산란터·연못 울타리 등 야생동물 서식지 조성
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4월 11일 서울 성동구 중랑천 일대 야생동물 보호구역에서 이노션 임직원 등이 봉사활동 후 단체사진을 촬영하고 있다. / 제공=이노션
이노션은 지난 11일 서울 성동구 중랑천 일대 야생동물 보호구역에서 임직원 봉사활동을 진행했다고 14일 밝혔다. 임직원과 가족 30여 명이 참여한 가운데 야생동물쉼터 조성과 생태계 복원을 위한 다양한 활동을 전개했다.

특히 중랑천 일대의 생물다양성 증진을 위한 서식지 정비에 집중했다. 참가자들은 자라가 보다 안전하게 번식할 수 있도록 모래·자갈을 활용한 산란터를 조성했다. 야생동물쉼터 내 연못 3곳의 노후 울타리를 정비하고, 벌·나비 등 곤충의 서식 환경 조성을 위해 밀원식물도 식재했다.

이노션은 2024년부터 3년째 중랑천 합수부 인근 약 1만㎡ 규모 부지 공간의 생물다양성 증진을 위해 프로젝트 비용을 지속 후원해왔다. 또한 임직원이 참여하는 연례 봉사활동 역시 해당 공간을 중심으로 꾸준히 이어지고 있다.

이 같은 활동은 실제 생태환경 변화로도 이어졌다. 최근 중랑천에서는 멸종위기 야생생물 I급인 호사비오리가 관찰됐다. 이는 사업 추진 이후 확인된 수달·맹꽁이·삵 등에 이어 중랑천이 도심 속 주요 야생동물 서식지로 자리매김하고 있음을 보여주는 사례다.

이노션 관계자는 "매년 임직원들과 함께 중랑천이 야생동물의 안정적인 보금자리로 변화해가는 모습을 직접 확인하고 있다"며 "앞으로도 단순한 일회성 봉사를 넘어 실질적인 서식지 정비와 지속적인 모니터링을 통해 생태계 복원에 기여하겠다"고 밝혔다.

강태윤 기자

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