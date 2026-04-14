[포토] 박상용, 또 선서 거부…‘퇴장’

'쌍방울 대북 송금' 사건을 수사했던 박상용 검사가 14일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회에서 열린 쌍방울 대북송금 조작기소 의혹 사건 청문회에서 증인 선서를 거부한 이유로 퇴장당하고 있다.