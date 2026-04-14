윤경숙 안양의원, 언론 압박·공적 권한 남용 논란…노조 ‘사퇴 촉구’

윤 의원, 공무원노조 간 갈등 보도한 기자 2명 의회 홍보비 자료 요구

노조, 윤 의원 자료 요구 목적 명확히 밝히고 언론 압박 시도를 중단할 것

노조 0 안양시공무원노조가 14일 오전 안양시의회 앞에서 윤경숙 의원이 지방의회 의원의 자료제출 요구권이 특정 언론을 압박하는 데 사용했다는 내용의 기자회견을 하고 있다. /엄명수 기자

지방의회 의원의 자료제출 요구권이 특정 언론을 압박하는 데 쓰였다는 주장이 제기되면서 논란이 커지고 있다. 안양시공무원노조는 윤경숙 안양시의원이 자신과 공무원노조 간 갈등을 보도한 기자들에 대한 자료를 요구했다며 공적 권한 남용이라고 반발했다.안양시공무원노조는 14일 오전 기자회견을 열고 "윤 의원이 공적 권한을 사적 보복 수단으로 활용했다"며 유감을 표했다.노조에 따르면 윤 의원은 의회 홍보팀을 통해 자신과 공무원노조 간 갈등을 보도한 기자 2명에 대해 의회 홍보비 수령 여부 등 관련 자료를 요구한 것으로 전해졌다.노조는 시의원이 시민을 대표해 기관을 감시하고 정책을 제안해야 하는 위치에 있음에도, 자신과 관련한 갈등을 보도했다는 이유로 기자 자료를 요구한 것은 의정활동의 본질을 훼손하는 행위라고 주장했다. 이어 이런 행위가 언론의 자유를 침해하고 시민의 알 권리를 저해할 수 있다고 비판했다.노조는 윤 의원이 위계에 의한 공무집행방해 혐의와 공무 국외출장 관련 논란으로 이미 비판을 받아온 상황에서 이번 자료 요구까지 불거진 점도 함께 문제 삼았다.노조는 "윤경숙 의원은 이번 자료 요구의 목적을 명확히 밝히고 언론 압박 시도를 중단하라"며 "사적 감정으로 공적 권한을 남용한 데 대해 해당 언론사와 시민에게 공식 사과하고 윤리특별위원장과 당대표직에서 사퇴하라"고 요구했다.또 "안양시의회 윤리특별위원회는 이번 사태를 엄중히 인식하고 외부 인사 중심으로 신속히 구성해 공적 지위를 이용한 사적 보복 행위 여부를 철저히 조사하고 책임을 물어야 한다"고 밝혔다.