AI·빅데이터 품은 바이오 인재 키운다, 경기도 협력망 넓혔다

2026년 바이오 전문인력 양성사업 추진

AI·빅데이터 기반 맞춤형 교육과정 운영

500명 인력 양성으로 산업 인력난 해소 목표

붙임. 경기도 바이오 전문인력 양성사업 교육협력기관 협약식 0 경기도와 경과원은 14일 수원 광교 바이오센터에서 한국바이오협회, 분당서울대병원, 성균관대학교, 동국대학교(일산), 을지대학교와 함께 '2026년 경기도 바이오 전문인력 양성사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다. /경기도경제과학진흥원

경기도와 경기도경제과학진흥원이 바이오 분야 전문 인력 양성을 위해 협회, 의료기관, 대학 등과 협력 체계를 강화한다.경과원은 14일 수원 광교 바이오센터에서 한국바이오협회, 분당서울대병원, 성균관대학교, 동국대학교 일산캠퍼스, 을지대학교 의정부캠퍼스와 '2026년 경기도 바이오 전문인력 양성사업' 추진을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 첨단바이오 분야에서 커지고 있는 인공지능(AI)과 빅데이터 기반 기술 수요에 대응하고, 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 전문인력을 양성하기 위해 마련됐다.경과원은 실습장비 24종 38대를 갖춘 'GG바이오허브 에듀스테이션'을 교육 거점으로 제공한다. 참여 기관들은 이를 바탕으로 AI와 빅데이터 등 미래기술을 접목한 맞춤형 바이오 인력 양성 과정을 운영할 계획이다.교육과정은 바이오 유전체 데이터 분석과 공정 개발, 디지털 헬스케어 AI 솔루션 개발, 첨단 바이오의약품 개발 등으로 구성된다. 여기에 그린바이오 산업과 AI·바이오 융합 분야까지 교육 범위를 넓혀 산업 변화에 대응하는 체계를 마련했다.특히 현장 실습과 프로젝트 기반 교육을 강화해 교육생들이 실제 산업 환경에 가까운 경험을 쌓을 수 있도록 했다. 단순 이론 교육을 넘어 현장 수요를 반영한 실무형 인재 양성에 무게를 둔 것이다.경과원은 이번 사업을 통해 모두 500명의 바이오 전문인력을 양성할 계획이다. 구직 예정자 120명과 재직자 380명이 교육 대상이며, 이를 통해 바이오 산업계의 인력난과 디지털 전환 수요에 함께 대응한다는 방침이다.최해종 경과원 바이오산업본부장은 "산업 현장에서 요구하는 기술과 역량을 반영한 교육으로 기업과 인재 간 미스매치를 줄이는 것이 중요하다"며 "AI와 빅데이터 기반 융합형 인재를 지속적으로 양성해 경기도를 바이오 산업 인재 양성의 핵심 거점으로 키우겠다"고 말했다.