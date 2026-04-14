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카카오모빌리티-코레일, AI 기반 철도 안전 기술 협력

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최인규 기자

승인 : 2026. 04. 14. 16:43

14일 두 회사 관계자 참석해 협약식 진행
상호 데이터 개방해 고객 편의 높이기로
[참고이미지] 코레일, 카카오모빌리티와 ‘AI 철도 서비스’ 위해 맞손
카카오모빌리티와 코레일이 'AI 철도 서비스' 위해 맞손을 잡았다. /카카오모빌리티
카카오모빌리티가 한국철도공사와 '인공지능(AI) 기반 철도 안전 및 서비스 혁신을 위한 기술협력' 업무협약을 체결했다.

14일 카카오모빌리티는 한국철도공사와 협약식을 진행했다고 밝혔다.

협약식엔 김태승 코레일 사장과 류긍선 카카오모빌리티 대표이사 등 두 기관 관계자가 참석했다.

이번 협약으로 두 기관은 열차 운행 데이터와 AI 기술을 융합해 이용자 중심의 지능형 철도 모빌리티를 구현하는 데 협력하기로 했다.

승차권 예매 정보, 역세권 교통 정보 등 두 기관의 데이터를 상호 개방해 고객 편의를 높이고 열차 운행 데이터에 AI 기술을 결합해 철도역 동선 안내와 철길 건널목 이용객 안전 강화 등을 추진하기로 했다.

출발지부터 목적지까지 끊김없는 '통합여정(End-to-End)' 서비스 개발과 빅데이터를 활용한 배차간격과 수요예측 알고리즘 고도화 등 다양한 분야에서 협력도 확대하기로 했다.

류긍선 카카오모빌리티 대표이사는 "카카오모빌리티의 플랫폼 운영 노하우와 AI 기술이 철도 인프라와 만나 공공서비스 혁신에 기여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "이용객들이 더 쉽고 편리하게 철도를 이용할 수 있는 환경을 구축해 나가겠다"고 말했다.

김태승 코레일 사장은 "카카오모빌리티와 코레일이 만나 '공공 모빌리티의 AX 혁신'을 시작한다"며 "AI 기술로 철도 이용객의 안전과 서비스를 강화하는 더 스마트한 코레일톡으로 국민의 이동 편의를 실질적으로 높여나가겠다"고 했다.
최인규 기자

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