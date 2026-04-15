갤럭시 S26 울트라, 美 소비자 평가서 스마트폰 1위

갤럭시 S26 울트라 스카이블루 0 갤럭시 S26 울트라 스카이블루 모델./삼성전자

갤럭시 S26 울트라 컨슈머리포트 1위 (1) 0 갤럭시 S26 울트라가 미국 소비자연맹 전문지에서 1위를 차지했다. /컨슈머리포트

삼성전자의 '갤럭시 S26 울트라'가 미국 소비자 전문지 '컨슈머리포트(Consumer Reports)'가 발표한 최신 스마트폰 평가에서 1위를 차지했다. 전작들에 이어 세번째로 미국 시장에서 상품성을 인정받으면서 기술 경쟁력을 입증했다는 평가다.15일 삼성전자는 갤럭시 S26울트라가 미국 소비자연맹이 발간하는 컨슈머리포트에서 최고점을 받았다고 밝혔다. 이번 평가로 '갤럭시 S26 울트라'는 '갤럭시 S24 울트라','갤럭시 S25 울트라'에 이어 3년 연속으로 1위를 지켰다.'갤럭시 S26 울트라'는 성능 평가와 신뢰도 및 만족도를 종합해 총점 88점으로 단독 1위에 올랐다. 특히 컨슈머리포트의 성능 평가 항목 10개 중 디스플레이(Display), 후면 카메라 이미지 품질(Camera Rear Image Quality), 배터리(Bettery and charging), 내구성(Durability), 사용 편의성(Ease of use) 등 7개 분야에서 5점 만점을 받았다.뒤를 이어 '갤럭시 S25 울트라'와 '갤럭시 S24 울트라'가 각각 87점으로 공동 2위를 기록하며 갤럭시 시리즈가 모두 상위권에 이름을 올렸다.컨슈머리포트는 "'갤럭시 S26 울트라'가 6.9형 대화면임에도 불구하고 테스트 기기 중 배터리 성능이 가장 긴 51시간 30분의 사용시간을 기록했다"며, 스마트폰 평가 상위 30개 제품 중 유일하게 배터리 항목 만점을 부여했다고 밝혔다.이외에 '아이폰 16 프로 맥스'와 '아이폰 17 프로 맥스'는 86점으로 '갤럭시 S25 플러스'와 함께 공동 4위를 기록했다.미국 시장 외에도 갤럭시 S26 울트라는 세계에서 제품력을 인정받고 있다. 영국 '위치(Which?)'. 프랑스 '크 슈아지르(Que Choisir), 이탈리아 '알트로콘슈모(Altroconsumo)', 스페인 '오씨유(OCU)' 포르투갈 '데코 프로테스트(Deco Proteste)', 벨기에 '테스트 아차트(Test Achats)', 스웨덴 '레드앤론(RAD&RON)' 등 유럽 주요 국가의 소비자연맹지들이 꼽은 최고의 스마트폰에 선정되면서다.특히, 이탈리아와 스페인, 포르투갈, 벨기에에서는 각 소비자연맹지의 전문가들이 테스트한 제품 중 최고를 의미하는 '베스트 오브 테스트(Best of Test)' 어워드를 획득하기도 했다.삼성전자는 갤럭시 S26 시리즈를 활용해 다양한 글로벌 마케팅을 진행하고 있다. 미국에서 전미대학체육협회(NCAA)의 공식 모바일폰으로 선정돼 스포츠 선수와 팬을 연결하는 마케팅을 펼치고 있다. 지난 3월 필라델피아에서는 전미대학체육협회와의 파트너십을 기념하는 '드론쇼'도진행했다.또한, 영국에서는 공공장소 내 사생활 보호에 민감한 유럽 소비자들의 특성을 반영해 '프라이버시 디스플레이' 기능을 강조하는 등 지역별 맞춤형 캠페인을 전개 중이다.