화순군수 민주당 경선 ‘대리투표 의혹’에 중단…후보 간 공방 속 조사 착수

주민들 전화번호 모아 ARS 경선 투표 진행 제보

경찰과 선관위 고발장 접수하고 위법여부 조사 중

화순군수 예비후보 0 15일 오전 윤영민 화순군수 예비후보가 전남도의회에서 여론조작 대리투표 등 의혹에 대해 긴급 기자회견을 하고 있다./이명남 기자

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당 전남 화순군수 후보 선출 경선이 과열 양상속 대리투표 의혹이 불거지며 전격 중단됐다.15일 더불어민주당 전남도당에 따르면 전날부터 진행 중이던 화순군수 결선 투표는 관련 의혹이 제기되면서 긴급 중단됐다.문제는 화순군 한천면에서 특정 인물이 주민들의 휴대전화를 모아 자동응답(ARS) 방식의 경선 투표를 대신 진행했다는 제보가 접수되면서 불거졌다. 제보자는 경찰과 선거관리위원회에 고발장을 제출하고, 관련 동영상도 증거로 제출한 것으로 전해졌다.전남도당은 즉시 경선을 멈추고 결선에 오른 윤영민·임지락 예비후보를 상대로 사실 확인에 나서는 등 조사에 착수했다. 도당은 조사 결과에 따라 징계 조치와 함께 투표 무효 여부 등 후속 대응을 검토할 방침이다.앞서 장성군수 경선에서도 유사한 대리투표 의혹이 제기돼 결선 투표가 무효 처리된 바 있다. 당시 장성군 삼계면 한 경로당에서는 주민들이 여러 대의 휴대전화를 이용해 타인을 대신해 투표하려 한 정황이 포착됐으며, 현장에는 주인을 구분할 수 있도록 표시된 휴대전화 10여 대가 정리돼 있었던 것으로 알려졌다.현재 경찰과 선거관리위원회는 해당 사건에 대한 고발장을 접수하고 구체적인 경위와 위법 여부를 조사 중이다.이와 관련 윤영민 예비후보는 이날 전남도의회에서 기자회견을 열고 "최근 일부 지역에서도 경선 과정의 혼탁 양상에 대한 우려가 커지고 있다"며 "민주당이 책임 있는 정당이라면 누구에게나 동일한 기준을 엄격히 적용해야 한다"고 밝혔다.이어 "정의가 바로 서고 진실이 규명될 때까지 이번 사안을 결코 좌시하지 않겠다"며 "불법과 구태 정치 관행을 바로잡아 군민과 당원이 납득할 수 있는 공정한 경선 질서를 반드시 회복하겠다"고 강조했다.