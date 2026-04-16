문경시장 경선 2파전, 국민의힘 본경선 체제로

김학홍·엄원식 본경선 진출…1명 컷오프

짧은 경선 국면 속 조직력·인지도 경쟁 본격화

0 문경시장 경선후보 김학홍 전 경북도 행정부지사.

오는 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 국민의힘 경북도당이 문경시장 경선 후보를 2명으로 압축하며 본격적인 경선 체제에 들어갔다.



16일 국민의힘 경북도당에 따르면 문경시장 경선 후보로 김학홍 전 경북도 행정부지사와 엄원식 예비후보(전 가은읍장)가 선정됐다. 이날 열린 공천관리위원회 회의에서 기존 3명의 예비후보 가운데 2명만 본경선에 진출하고 1명은 컷오프하는 내용이 의결됐다.



경북도당은 문경을 포함한 12개 주요 지역에 대해 경선을 통해 후보 경쟁력을 검증하는 방식을 택했다. 지역별 정치 지형과 후보 경쟁 구도를 고려한 결정으로 해석된다.

0 문경시장 경선후보 엄원식 전 가은읍장.



이에 따라 문경시장 선거는 김학홍 예비후보와 엄원식 예비후보의 양자 대결로 치러지게 됐다. 김 예비후보는 중앙정부와 광역행정에서 쌓은 경험과 청렴 이미지를, 엄 예비후보는 지역 행정 경험과 변화 필요성을 각각 앞세워 경쟁에 나설 것으로 보인다.





경선은 선거인단 유효투표 50%와 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행된다. 후보들은 3~4일가량 선거운동을 벌인 뒤 투표와 조사를 거치게 되며, 결과는 일주일 안팎에 나올 것으로 예상된다.경선 기간이 짧은 만큼 조직력과 인지도, 지지층 결집력이 승부를 가를 변수로 꼽힌다. 지역 정가에서는 양자 구도로 압축된 만큼 단기간 집중적인 경쟁이 펼쳐질 것이라는 관측이 나온다.또 경선 진출 여부가 곧 정치적 입지와 직결되는 만큼 컷오프된 후보 측 반발이 이어질 가능성도 있다는 전망이 나온다.