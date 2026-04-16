삼성전자, 프랑크푸르트에서 테크 세미나…최신 TV 소개

플랫폼 비전 AI 컴패니언 및 마이크로 RGB 등

삼성전자, 독일 프랑크푸르트서 '2026 유럽 테크 세미나' 개최 (2) 0 독일 프랑크푸르트에서 열린 삼성전자 '2026 유럽 테크세미나'에서 참석자들이 2026년형 OLED TV를 살펴보고 있다. /삼성전자

삼성전자가 15~16일(현지 시간) 독일 프랑크푸르트에 위치한 쉐라톤 공항 호텔에서 인공지능(AI) 기능을 탑재한 2026년형 TV와 오디오 신제품을 소개하는 '2026 유럽 테크 세미나'를 개최한다.테크 세미나는 글로벌 영상·음향 전문가를 대상으로 삼성전자의 최신 기술과 서비스를 소개하는 행사로 2012년부터 매년 개최해오고 있다.삼성전자는 이번 행사에 유럽 주요 테크 미디어 및 업계 관계자들을 초청해 신제품을 직접 체험할 수 있는 기회를 제공한다.AI 역량을 집결한 통합 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'을 중심으로 유럽 시장에서 'AI TV 대중화 시대'를 본격적으로 추진한다는 계획이다.'비전 AI 컴패니언'은 시청 중인 콘텐츠의 정보를 제공하는 것은 물론, 여행 계획을 세워주거나 음식 레시피를 추천하는 등 다양한 기능을 통해 TV의 역할을 스마트 홈의 중심 허브로 확장한다.이와 함께 저해상도 콘텐츠를 실시간으로 개선해 주는 'AI 업스케일링 프로', 스포츠 경기의 몰입감을 높이는 'AI 축구 모드', 음성 및 배경음을 분석해 최적의 사운드를 구현하는 'AI 사운드 컨트롤러 프로' 등의 기능을 갖춰 차별화된 몰입감을 제공한다.또 정밀한 색 표현과 깊이감 있는 화질을 제공하는 '마이크로 RGB' TV를 통해 디테일한 화질과 성능을 중요시 하는 유럽 소비자를 공략한다.이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "프리미엄부터 보급형까지 전 라인업에 고도화된 AI 기술을 적용해 모두를 위한 'AI TV 대중화' 시대를 열 것"이라며 "화질과 음향, 연결성 등 스크린 경험의 전 과정에 녹아든 삼성만의 독보적인 AI 솔루션으로 글로벌 시장에서 AI TV의 기준을 새롭게 정립하겠다"고 말했다.