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[포토] 국민의힘, 세월호 12주기 추모

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 16. 09:20

송언석 국민의힘 원내대표(오른쪽에서 세번째)와 최고위원 등 참석자들이 16일 국회에서 열린 최고위원회의에 앞서 세월호 참사 희생자를 위한 추모 묵념을 하고 있다.
송의주 기자

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