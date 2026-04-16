에쓰오일, 국가산업대상 2관왕…브랜드·주유소 연속 1위

차별화된 브랜드전략과 고품질 서비스 제품 인정 받아

"지속적 혁신 통해 더욱 신뢰받는 브랜드로 자리매김할 것"

[사진] S-OIL 『2026년 국가산업대상』 2개 부문 동시 수상 - 2025년 광고캠페인 스틸컷 0 에쓰오일 2025년 광고캠페인 스틸컷./에쓰오일

에쓰오일이 '국가산업대상'에서 브랜드 전략 부문 7년 연속, 주유소 부문 6년 연속 1위에 올랐다. 콘텐츠 마케팅과 서비스 확장을 결합한 전략이 장기 성과로 이어졌다는 평가다.16일 에쓰오일은 산업정책연구원 주관, 산업통상자원부 후원 '2026년 국가산업대상'에서 2개 부문 1위를 동시 수상했다고 밝혔다. 국가산업대상은 제품·서비스 경쟁력과 경영 역량을 종합 평가해 산업 발전 기여도가 높은 기업을 선정한다.먼저 에쓰오일의 '구도일 캔 두잇' 캠페인은 유튜브·인스타그램·틱톡 등에서 젊은층 유입을 이끌었다는 평가다. 공식 유튜브 채널 누적 조회수는 5억회를 기록했고 일부 숏폼 콘텐츠도 1억회 이상 조회됐다. 캐릭터 기반 영상 콘텐츠가 MZ세대 접점을 넓혔다는 분석이다. 또한 모바일 앱 'MY S-OIL'은 주유소 검색, 결제, 포인트 적립 기능을 제공하고 '빠른주유' 서비스로 이용 편의성을 높였다는 평가를 받았다. 에쓰오일은 '믿음가득주유소' 제도와 정기 품질 점검도 운영 중이다.에쓰오일은 주유소 복합화도 진행 중이다. 메가커피, 이마트24 등 편의시설 결합과 자동세차 서비스 도입으로 단순 주유 기능을 넘어 복합 에너지 스테이션 형태로 전환하고 있다.에쓰오일 관계자는 "앞으로도 지속적인 혁신을 통해 더욱 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다"고 밝혔다.