“쓰레기와 헤어질 결심”…광화문광장서 만나는 ‘지구의 날’

18일 오전 11시~오후 5시 '2026 지구의 날' 개최

페트병 무드등·재활용 모종심기 등 체험부스 운영

선착순 2500명 개인컵 가져오면 무료 음료 제공

2025 지구의 날 부스2 0 지난해 열린 '지구의 날' 행사 현장 /서울시

서울 광화문광장이 '지구의 날(4월 22일)'을 맞아 친환경 생활 습관을 배우고 체험할 수 있는 축제의 장으로 변신한다.서울시는 녹색서울시민위원회와 함께 오는 18일 오전 11시부터 오후 5시까지 광화문광장 놀이마당에서 '2026 지구의 날 기념행사'를 개최한다고 16일 밝혔다.이번 행사는 폐기물 감량을 주제로 시민들이 일상에서 쓰레기 줄이기를 즐겁게 체험하고 실천할 수 있도록 다채로운 프로그램으로 구성했다.행사장에는 배우 김석훈과 대학생 서포터즈 '지구수호대'가 참여해 '거절하기·줄이기·다시 쓰기·재활용하기·고쳐 쓰기·다시 생각하기' 등을 주제로 한 체험 부스를 운영한다. 에코 페이스페인팅, 천연 수세미 꾸미기 등 체험 프로그램을 통해 자원순환의 의미를 쉽게 풀어낸다. 기관·단체 부스에서는 모종 심기, 페트병 무드등 만들기 등을 운영한다. 개인 컵을 지참한 선착순 2500명에게는 음료를 제공해 일회용품 줄이기를 유도한다.행사의 백미는 오후 2시에 열리는 지구의 날 기념식이다. 남녀노소 117명의 시민으로 구성된 합창단이 무대에 올라 '지금 이 순간', 케이팝데몬헌터스의 '골든'을 개사해 지구의 날 메시지를 담아 부른다. 온라인에서는 22일까지 'RE: 챌린지' 캠페인을 진행한다. 지구의 날 행사 참여 또는 자원순환 실천 인증사진이나 영상을 인스타그램에 게시하고 인증하면 에코마일리지 1000 포인트를 지급한다.권민 시 기후환경본부장은 "따뜻한 봄날 광화문광장에서 가족과 함께 지구의 소중함을 느낄 수 있는 이날 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.