한화토탈에너지스 “PX 제품 공급, 전면 중단 아냐…NCC 공장 정상가동”

2025100201000199700010421 0 한화토탈에너지스 대산공장 전경./한화토탈에너지스

한화토탈에너지스는 PX(파라자일렌) 제품의 고객사에 공지한 불가항력 선언과 관련해 전면 공급 중단이 아니며 NCC 공장도 정상 가동할 계획이라고 16일 밝혔다.한화토탈에너지스는 최근 고객사에 공지한 불가항력 선언과 관련해 "전면 공급 중단이 아닌 향후 발생할 수 있는 물량 감소 가능성을 사전에 안내한 것"이라고 밝혔다. 원료 수급 차질로 5월 일시적인 가동률 하락이 예상되지만, 6월부터는 정상 가동과 공급이 가능할 것으로 보고 있다.특히 PX 제품의 경우 국내 공급 비중이 제한적인 품목인 만큼 내수 시장에 미치는 영향은 크지 않을 것이라는 설명이다. 일각에서 제기된 국내 공급 부족 우려에 대해 선을 그은 셈이다.기초유분을 생산하는 NCC 공장은 정상 가동을 유지한다. 최근 내수 공급 이슈가 불거진 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP) 등의 안정적 공급을 위해 원료 투입 전략도 조정한다. LPG 투입 비중을 확대해 생산을 이어가고, 국내 공급 물량도 전년 대비 점진적으로 늘린다는 계획이다.한화토탈에너지스 측은 "원료 수급의 어려움 속에서도 내수 시장의 공급 부족으로 국민들이 불편을 겪지 않도록 정상적인 석유화학제품 공급에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.