[포토] 청문회에서 만난 남욱·정일권

대장동 민간업자 남욱 변호사가 16일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에서 열린 대장동·위례 개발비리 및 김용 전 민주연구원 부원장 관련 의혹 사건에 대한 청문회에서 자리하고 있다. 뒤쪽은 대장동 수사를 주도했던 정일권 검사.