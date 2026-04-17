한국외대, 개교 72주년 기념식 개최

‘HUFS AWARD’에 방송인 김세원, 이백(李白)장학회 백창호 이사장 / ‘동원교육상’에 박경은 태국학과 교수

0 왼쪽부터 김종철 학교법인 동원육영회 이사장, 박경은 한국외대 태국학과 교수, 김세원 방송인·한국외대 여성동문회 명예회장, 백창호 이백(李白)장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장, 강기훈 한국외대 총장, 김덕술 한국외대 총동문회장





한국외국어대학교(총장 강기훈)는 4월 17일(금), 서울캠퍼스 국제관 애경홀에서 개교 72주년 기념식을 개최했다.

이날 행사는 윤승영 행정지원처장의 사회로 진행되었으며, 정석오 기조처장의 학교연혁 보고에 이어 김종철 이사장과 강기훈 총장의 기념사, 김덕술 총동문회장의 축사가 이어졌다.

강기훈 총장은 기념사에서 “우리 대학은 언어를 통해 세계를 이해하고, 세계를 향해 문을 열어온 대학이었다”며 “오늘 이 자리는 지난 시간을 기념하는 것을 넘어 다시 한번 문을 여는 자리”라고 밝혔다. 이어 “언어는 외대의 뿌리이고 AI는 외대의 미래”라며 “이 두 축이 이어질 때 세계를 읽고 연결하며 나아가 세계를 설계하는 글로벌 지식혁신 허브대학으로 도약할 수 있다”고 강조했다.

기념식에서는 동원교육상 시상을 시작으로 장기근속자와 우수 교원 및 직원에 대한 포상이 이어졌다. 한국외대 교육 및 학문 발전에 기여한 교원에게 수여하는 ‘동원교육상’은 아시아언어문화대학 태국학과 박경은 교수가 수상했다.

박경은 교수는 최근 수년간 최우수 수준의 강의평가를 기록하며 헌신적인 교육 활동을 이어온 교육자로, 다양한 혁신 수업 모델을 개발·적용하고 그 성과를 연구로 확산하는 등 교육과 연구 전반에서 성과를 인정받았다. 또한 홍보실장, 태국학과 학과장, 특수외국어교육진흥원 부원장 등 주요 보직을 역임하며 대학 발전에도 기여해 왔다.

이날 기념식에서는 ‘HUFS AWARD’ 시상도 함께 진행됐다. ‘HUFS AWARD’는 국가와 사회 발전에 기여하고 모교의 위상을 높인 동문에게 수여되는 상으로, 올해는 김세원(프랑스어 63) 방송인·한국외대 여성동문회 명예회장과 백창호(영어 72) 이백(李白)장학회 이사장·한국외대 뉴욕동문회 이사장이 수상했다.

김세원 명예회장은 MBC, KBS 등 주요 방송사를 중심으로 라디오와 TV 프로그램 진행과 해설을 맡으며 오랜 기간 대중과 소통해 온 방송인으로, MBC 「FM 가정음악실」 등 다수의 음악 프로그램을 통해 우리나라 라디오 방송 문화 발전에 기여해 왔다. 또한 EBS 한국교육방송공사 이사장을 역임하는 등 방송과 교육 분야에서 활동을 이어왔으며, 모교 여성동문회 초대 회장을 맡아 동문 사회 발전에도 기여했다.

백창호 이사장은 국내 기업에서의 경험을 바탕으로 미국에 진출해 Nara Trading Inc. 회장으로서 회사를 이끌며 어패럴 생산·유통 사업을 성장시킨 기업인으로, 글로벌 생산 네트워크를 구축하며 사업을 확장해 왔다. 현재는 이백(李白)장학회를 설립·운영하며 장학사업을 이어가고 있으며, 한국외대 뉴욕동문회 이사장으로 활동하며 동문 사회와 모교를 잇는 다양한 교류와 기부 활동을 지속하고 있다.

한국외대는 1954년 개교 이래 전 세계 45개 언어를 교육하는 세계적 수준의 외국어 교육기관으로 자리매김해 왔으며, 최근에는 AI·데이터 등 첨단 분야를 아우르는 융복합 교육을 강화하며 글로벌 경쟁력을 지속적으로 확대해 나가고 있다.