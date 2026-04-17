NC AI, 필리핀 ADB 워크숍서 아시아 고위급에 AX 전략 제시

산업 특화 AI 강조…제조·국방 등 적용 사례 공유

마닐라 ADB 본원서 단독 세션 진행

피지컬 AI·월드모델 기반 확장 로드맵 공개

[NC AI 보도자료]NC AI, ADB·과기정통부 워크숍서 아시아 고위급 대상 AX 비전 발표 1 0 정준영 NC AI B2B 사업개발 담당이16일 아시아개발은행(이하 ADB)과 과학기술정보통신부가 공동 주관한 글로벌 워크숍에서 아시아 주요국 고위급 정책 결정자들을 대상으로 자사의 AI 혁신 기술과 비전을 발표하고 있다./NC AI

NC AI가 아시아개발은행(ADB) 워크숍에서 산업 맞춤형 AI 전략을 제시하며 글로벌 확장에 나섰다.NC AI는 16일 필리핀 마닐라 ADB 본원에서 열린 글로벌 워크숍에 초청돼 아시아 주요국 정책 결정자들을 대상으로 AI 혁신 기술과 비전을 발표했다고 17일 밝혔다.이번 행사는 한국의 AI 생태계 구축 사례를 공유하기 위해 마련된 자리로, ADB와 과학기술정보통신부가 공동 주관했다. 행사에는 필리핀과 카자흐스탄, 우즈베키스탄, 몽골 등 아시아 국가의 정부 고위 관계자들이 참석했다.NC AI는 'Innovation with NC AI'를 주제로 단독 세션을 진행했다. 제조, 국방, 유통, 콘텐츠 등 산업별 공정과 데이터를 반영한 맞춤형 풀스택 AI 솔루션을 소개하고 실제 적용 사례를 설명했다. 맞춤형 풀스택 AI는 범용 AI로는 해결이 어려운 현장 문제를 도메인 데이터 기반으로 해결하고 즉각적인 생산성 개선으로 연결하는 구조다.NC AI는 피지컬 AI와 월드모델을 기반으로 한 글로벌 확장 계획을 공개했다. 물리 환경을 이해하고 제어하는 기술을 통해 산업 현장에서 검증된 모델을 해외 시장으로 확대한다는 구상이다. 특히 대규모 인프라 투자 없이 적용 가능한 구조를 강조했다. 모델 규모 경쟁 대신 최적화된 학습 구조를 통해 비용 부담을 낮추고, 제한된 환경에서도 활용 가능한 AI를 개발하고 있다는 설명이다. NC AI는 이러한 접근이 인프라 구축 여력이 제한된 아시아 국가에 현실적인 대안이 될 수 있다고 보고 있다.이연수 NC AI 대표는 "한국 산업 현장에서 검증된 AI 기술과 공정 노하우를 결합해 아시아 전역으로 확산하겠다"고 밝혔다.