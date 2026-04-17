[포토] 제46회 장애인의 날 기념 ‘은평봄봄축제’ 알리는 김미경 은평구청장

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제에 참여하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 장애인 예술가 전시를 관람하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 불광천을 이동하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제에 참여하고 있다. /정재훈 기자

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제 0 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'가 진행되고 있다. /정재훈 기자

김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. 은평구는 '너와 나, 우리 모두가 행복한 은평'을 슬로건으로 장애인 인식 개선을 위해 이번 축제를 마련했다. 지역 주민 누구나 경계 없이 소통할 수 있도록 다양한 문화·예술 프로그램, 직업재활생산품 판매 및 홍보와 체험부스가 신흥상가교부터 두빛나래교까지 불광천 변을 따라 운영된다. 이와 함께 수변무대에서 장애인 예술가들의 공연과 밴드, 댄스, 난타, 마술 등 다양한 공연이 펼쳐진다.김미경 은평구청장은 "제46회 장애인의 날 기념 주간을 맞아 장애인과 비장애인들이 서로 이해하고 공감하는 자리가 되길 바란다"며 "앞으로 누구도 소외되지 않는 복지 도시 은평을 만들기 위해 노력하겠다"라고 말했다.