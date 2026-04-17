닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

[포토] 제46회 장애인의 날 기념 ‘은평봄봄축제’ 알리는 김미경 은평구청장

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260417010005468

글자크기

닫기

정재훈 기자

승인 : 2026. 04. 17. 13:37

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자
김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. 은평구는 '너와 나, 우리 모두가 행복한 은평'을 슬로건으로 장애인 인식 개선을 위해 이번 축제를 마련했다. 지역 주민 누구나 경계 없이 소통할 수 있도록 다양한 문화·예술 프로그램, 직업재활생산품 판매 및 홍보와 체험부스가 신흥상가교부터 두빛나래교까지 불광천 변을 따라 운영된다. 이와 함께 수변무대에서 장애인 예술가들의 공연과 밴드, 댄스, 난타, 마술 등 다양한 공연이 펼쳐진다.

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
김미경 은평구청장이 17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자
김미경 은평구청장은 "제46회 장애인의 날 기념 주간을 맞아 장애인과 비장애인들이 서로 이해하고 공감하는 자리가 되길 바란다"며 "앞으로 누구도 소외되지 않는 복지 도시 은평을 만들기 위해 노력하겠다"라고 말했다.

제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제에 참여하고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 장애인 예술가 전시를 관람하고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 불광천을 이동하고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제를 즐기고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'를 찾은 주민들이 축제에 참여하고 있다. /정재훈 기자
제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제
17일 서울 은평구 불광천에서 열린 제46회 장애인의 날 기념 '은평봄봄축제'가 진행되고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기