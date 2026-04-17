네이버, 좌표 기반 ‘초단기 예보’…맞춤형 정보 강화

누적 이용 280만·구독자 8만5000명

골프장 495곳 신규 적용…총 567개 테마 지원

AI 기반 라운드 전략·복장까지 추천

[이미지] 네이버 플레이스 해외 장소 정보 대폭 확대 1 0 네이버 플레이스 해외 장소 정보 대폭 확대./네이버

네이버가 좌표 기반 초단기 예보 서비스 '테마날씨'를 확대하며 맞춤형 날씨 정보 제공을 강화한다. 골프장을 신규 추가해 생활 밀착형 서비스로 범위를 넓혔다.네이버는 17일 '테마날씨' 서비스에 전국 주요 골프장 495곳을 추가한다고 밝혔다. 이에 따라 전체 지원 테마는 567개로 확대됐다.테마날씨는 행정구역 단위가 아닌 특정 장소 좌표를 기준으로 날씨를 제공하는 서비스다. 야구장, 테마파크, 스키장, 축구장에 이어 골프장을 추가하며 야외 활동 중심으로 서비스 범위를 넓히고 있다.이용 지표도 증가세다. 누적 페이지뷰는 280만회, 구독자는 8만5000명을 넘어섰다. '잠실 야구장'은 1만4000명 이상이 구독하며 가장 높은 이용률을 보였다.골프장 테마에서는 강수, 풍속, 습도 등 라운드에 영향을 미치는 요소를 중심으로 정보를 제공한다. 안개, 시야 등 플레이에 직접 영향을 주는 변수도 별도로 안내한다.A네이버는 하이퍼클로바X를 활용해 시간대별 예보를 분석하고 추천 복장, 라운드 전략 등을 브리핑 형태로 제공한다. 3~8일 전 주간 예보도 함께 제공해 예약 판단에 활용할 수 있도록 했다.네이버는 향후 서비스 확장을 이어갈 계획이다. 상반기 중 전국 100대 명산을 중심으로 '등산 테마날씨'를 추가해 야외 활동 전반으로 적용 범위를 넓힌다는 방침이다.