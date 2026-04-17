[포토] 서울시 120다산콜재단, ‘2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나’ 개최

17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 김병민 서울시 정무부시장(왼쪽 네 번째)과 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽 세 번째), 김남두 110통합체계운영추진 단장(오른쪽 두 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. /정재훈 기자
17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 김병민 서울시 정무부시장(왼쪽 네 번째)과 이이재 120다산콜재단 이사장(왼쪽 세 번째), 김남두 110통합체계운영추진 단장(오른쪽 두 번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 김병민 서울시 정무부시장이 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나6
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 김병민 서울시 정무부시장이 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나9
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 김병민 서울시 정무부시장이 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 이이재 120다산콜재단 이사장이 환영사를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나1
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 서강숙 120다산콜재단 민원관리부장이 사례발표를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 서강숙 120다산콜재단 민원관리부장이 사례발표를 하고 있다. /정재훈 기자
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 좌장을 맡은 이정훈 노동일터연구소 대표가 세미나를 진행하고 있다. /정재훈 기자
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 참석자들이 사례발표를 하고 있다. 사진 왼쪽부터 서강숙 120다산콜재단 민원관리부장, 이은미 120다산콜재단 인사부장, 임석환 더불어사는희망연대본부 다산콜센터지부 지부장, 문은영 법률사무소 문율 변호사, 곽철홍 고용노동부 산재보상정책과 과장.
2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나
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17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 참석자들이 아시아투데이 유튜브 방송을 통해 세미나를 시청하고 있다. /정재훈 기자