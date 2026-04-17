[포토] 서울시 120다산콜재단, ‘2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나’ 개최

2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나 0 17일 서울시청 내 서울갤러리 워크숍룸에서 광역자치단체 콜센터협의체가 주최하고 120다산콜재단과 노동·일터연구소 감동 공동 주관으로 열린 '2026 콜센터 감정노동 보호 실천 전략 세미나'에서 좌장을 맡은 이정훈 노동일터연구소 대표가 세미나를 진행하고 있다. /정재훈 기자