김산 “전 군민 10만원 에너지 지원금 지급”…고유가 난방비 부담 완화 공약

김산 무안군수 예비후보 0 김산 무안군수 예비후보가 지난달 31일 무안군청에서 출마 기자회견을 하고 있다./이명남 기자

더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 유류가격 급등과 에너지 비용 상승으로 어려움을 겪는 군민들을 위해 '에너지 생활안정 지원금' 지급을 공약으로 내걸었다.김 예비후보는 16일 보도자료를 통해 "최근 유류비와 난방비 등 에너지 비용 상승이 농어민과 자영업자는 물론 군민 전체의 가계에 큰 부담이 되고 있다"며 "당선 즉시 전 군민에게 1인당 10만 원의 에너지 지원금을 지급하겠다"고 밝혔다.이번 공약은 중동 지역 정세 불안 등으로 에너지 가격 상승세가 지속되는 가운데, 위축된 지역경제를 살리고 군민의 생활비 부담을 완화하기 위한 긴급 민생 대책으로 제시됐다.구체적으로 지급 대상은 무안군에 주소를 둔 전 군민이며, 지원금은 1인당 10만 원 수준으로 지역화폐 등으로 지급하는 방안이 검토되고 있다. 재원은 불요불급한 예산 절감과 예비비, 순세계잉여금 등을 활용한 추가경정예산 편성을 통해 마련하겠다는 구상이다.김 예비후보는 "에너지 비용 상승은 개인을 넘어 지역 물가 전반에 영향을 미치는 민생 핵심 과제"라며 "지원금 지급을 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인에게도 도움이 되는 선순환 구조를 만들겠다"고 강조했다.이어 "현장의 목소리를 반영한 체감형 정책을 지속적으로 추진하겠다"며 "군민의 삶을 가장 가까이에서 살피는 군수가 되겠다"고 밝혔다.