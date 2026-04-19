김산 “전남·광주 통합 주청사는 남악”…“행정 중심지 반드시 사수”

전남광주통합특별시장 후보들에 분명한 입장 공약제시 요구

김산 무안군수 0 더불어민주당 김산 무안군수 예비후보

더불어민주당 김산 무안군수 예비후보가 전남·광주 통합특별시 논의의 핵심 쟁점인 주청사 소재지와 관련해 전남도청이 위치한 무안 남악 유지를 주장했다.김 예비후보는 19일 자료를 통해 "통합 논의 초기부터 주청사의 남악 유지를 선제적으로 주장해 왔다"며 "주청사 사수를 위해 모든 역량을 총동원해 대응하겠다"고 밝혔다.그는 행정 효율성과 비용 측면에서도 남악이 최적의 입지라고 강조하며 "주청사는 권한과 예산, 미래 전략이 집중되는 핵심 거점으로서 균형발전의 축이 되어야 한다"고 설명했다.이어 "특별한 희생에는 특별한 보상이 따라야 한다는 국정 철학을 바탕으로, 지난해 광주 타운홀 미팅을 계기로 광주 군공항 무안 이전 논의의 물꼬가 트였다"며 "행정 기능까지 광주로 집중될 경우 서남권은 더욱 빠르게 소멸 위기에 직면할 수 있다"고 우려를 나타냈다.김 예비후보는 "남악 주청사 사수는 지역 이기주의가 아닌 국가균형발전을 위한 최소한의 장치"라며 "초대 통합특별시장에 도전하는 후보들이 이에 대한 분명한 입장을 공약으로 제시해야 한다"고 요구했다.다만 주청사 위치를 둘러싸고는 광주와 전남 간 이해관계가 엇갈리고 있어 향후 논의 과정에서 다양한 의견이 제시될 것으로 보인다. 일부에서는 행정 효율성 및 접근성 측면에서 광주 중심 배치 필요성을 제기하는 목소리도 있는 것으로 알려졌다.전문가들은 통합특별시 추진 과정에서 청사 위치 문제는 지역 간 균형과 효율성을 동시에 고려해야 하는 주요 과제로 보고 있다.김 예비후보는 "무안을 기존 전남도청 기능과 지리적 이점을 살려 기업과 공공기관이 모이는 중심지로 육성하겠다"며 "서남권 에너지·물류 허브로 도약시키겠다"고 밝혔다.