LGU+, 장애인 인식 개선 프로그램 ‘LG 인클루시브 데이’ 개최

0420 LG U+, 장애인의 날 맞아 ‘LG Inclusive Day’ 인식개선 콘서트 진행 0 17일 서울 마곡 LG사이언스파크 ISC동 컨버전스홀에서 열린 장애인 인식 개선 프로그램 'LG 인클루시브 데이' 현장./LG유플러스

LG유플러스는 장애인의 날을 맞아 LG전자와 함께 장애인 인식 개선 프로그램 'LG 인클루시브 데이'를 개최했다고 19일 밝혔다.지난 17일 서울 마곡 LG사이언스파크 ISC동 컨버전스홀에서 열린 이번 행사는 장애인복지 전문단체 밀알복지재단과 파라다이스복지재단이 파트너로 참여했다. LG유플러스와 LG전자 임직원 약 300명이 참석해 공연과 전시, 체험 프로그램에 함께했다.런치콘서트에선 발달장애 연주자로 구성된 밀알복지재단 소속 '브릿지온 체임버 오케스트라'가 무대에 올라 음악 공연을 선보였다. 공연과 함께 장애에 대한 이해를 돕는 인식 개선 강연도 진행됐다.이번 행사는 공연에 더해 접근성 기술과 솔루션을 직접 보고 경험할 수 있도록 기획했다. 현장에는 LG전자의 접근성 솔루션 전시가 마련돼 AI 홈 허브 'LG 씽큐 온'과 IoT 디바이스, 모두의 편리한 가전 사용을 돕는 컴포트 키트, 누구나 가전의 안전한 사용법을 이해할 수 있도록 제작된 '가전학교 쉬운 글 도서', 제품과 서비스에 담긴 접근성 철학을 소개한 '볼드 무브' 매거진 등이 소개됐다.임직원이 직접 참여할 수 있는 체험형 프로그램도 운영됐다. 점자 키링 제작을 비롯해 시각장애인을 위한 광학문자판독기, 음성지원 보조기기, 저시력자를 위한 AR 글래스 등 다양한 장애인 특화 기기를 체험할 수 있도록 구성됐다.파라다이스복지재단은 지난해에 이어 2년 연속 AI 기반 보조기기 체험 부스를 전담 운영했다. 이를 통해 장애인이 겪는 정보 접근의 어려움을 직접 체감하고, 기술을 통한 포용과 접근성의 가치를 이해할 수 있도록 지원했다.박경중 LG유플러스 대외협력담당은 "임직원들이 접근성을 설명으로 이해하는 것을 넘어 직접 보고 경험할 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "앞으로도 장애인 인식 개선에 기여하는 포용적 기술과 문화를 지속 확산해 나가겠다"고 밝혔다.