“혁신 기술력 인정”…삼성전자, ‘에디슨 어워즈’ 4개 부문 수상

삼성전자, 美 에디슨 어워즈에서 금상 수상(1) (1) 0 '2026 에디슨 어워즈'에서 금상을 수상한 미래형 주택 디자인 프로젝트 '스마트 모듈러 하우스'./삼성전자

삼성전자가 지난 16일(현지시간) 미국 플로리다주 포트마이어스에서 열린 '2026 에디슨 어워즈'에서 총 4개 상을 수상했다.19일 삼성전자에 따르면 '혁신의 오스카상'으로 불리는 '에디슨 어워즈'는 발명가 토머스 에디슨의 업적을 기리기 위해 1987년부터 매년 미국에서 열린다. 상업 기술·몰입과 상호작용 경험·라이프스타일, 엔터테인먼트·디자인 등 총 14개 분야에서 혁신적인 신제품 및 서비스를 선정해 시상한다.삼성전자는 최고상인 금상과 은상을 각각 2개씩 수상했다. 금상 수상작은 AI 홈 기술이 적용된 미래형 주택 디자인 프로젝트 '스마트 모듈러 하우스'와 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'이다. 은상 수상작은 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'와 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지'다.스마트 모듈러 하우스는 소비자 솔루션 분야의 사람 중심 가정 솔루션 항목에서 금상을 받았다. 이 디자인은 집이 사람의 삶에 맞춰 유연하게 변화하는 새로운 주거 경험을 제안한다. 예를 들어 기본 모듈의 조합으로 생활하던 신혼부부에게 아이가 태어나면 별도의 모듈을 추가해 더 넓은 주택으로 확장할 수 있다. 가전 제품이나 AI 기술은 건축 구조와 결합된 형태로 제공돼 공간을 효율적으로 사용할 수 있다.비전 AI 컴패니언은 라이프스타일 및 엔터테인먼트 분야의 AI 기반 미디어 경험 항목에서 금상을 수상했다. 빅스비, 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 등 업계 최다 AI 서비스 플랫폼을 탑재했다. 실시간 번역, 생성형 배경화면, 화질·음질·게임 환경 최적화 등 삼성 TV의 주요 AI 기능을 통합해 활용성이 높다.스페이셜 사이니지는 상업 기술 분야의 몰입 및 상호작용 경험 항목에서 은상을 수상했다. 이 제품에는 52mm의 얇은 두께로 마치 화면 안쪽에 또 하나의 공간이 있는 듯한 입체감을 제공하는 삼성전자의 독자 기술 '3D 플레이트'가 적용됐다. 비스포크 AI 콤보는 소비자 솔루션 분야의 사람 중심 가정 솔루션 항목에서 은상을 수상했다. AI 기술로 세탁물의 무게와 오염도, 건조도를 감지해 세탁·건조 시간을 맞춤 조절한다.마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO)는 "삼성전자는 사람에 대한 깊은 이해를 바탕으로 그들의 필요와 꿈, 감정을 의미 있는 경험으로 전환하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 사람들의 삶에 실질적인 가치를 더하는 혁신을 지속할 것"이라고 말했다.