SOOP, ‘2026 아시아 이스포츠 대회’ 공식 제작

전 경기 제작 및 주요 경기 생중계

대한민국, 중국, 일본, 베트남 등 아시아 7개국 참가

MC에 전용준 캐스터, 진세민 아나운서

[SOOP 보도자료] SOOP, ‘2026 아시아 이스포츠대회’ 공식 제작 맡는다 _20260420 0 '2026 아시아 이스포츠 대회' ./SOOP

SOOP은 '2026 아시아 이스포츠 대회(ECA 2026)'의 국내·글로벌 방송 제작 총괄과 공식 중계를 진행한다고 20일 밝혔다.'ECA 2026'는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회(KesPA)와 경상남도, 진주시가 주관하는 글로벌 e스포츠 대회다. 2021년 한중일 e스포츠 대회로 출범해 지난해부터 아시아권 대회로 확대됐으며 올해는 대한민국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가한다.3년만에 국내에서 열리는 이번 대회에서 SOOP은 4월 25일(토) 개막식부터 26일(일) 폐막식까지 경남 진주시 진주실내체육관에서 열리는 대회 전 경기를 제작하고, SOOP과 KeSPA 공식 채널을 통해 생중계한다. 개막식과 폐막식은 전용준 캐스터와 진세민 아나운서가 진행한다.이번 대회에는 약 150여 명의 국가대표 선수단이 출전해 배틀그라운드 모바일, 이터널 리턴, 스트리트파이터6, 이풋볼 시리즈, 킹오브파이터즈XV, 철권8, 스테핀 등 총 7개 종목에서 경쟁을 펼칠 예정이다.대회 기간 동안 SOOP 플랫폼에서만 참여할 수 있는 이벤트도 함께 운영한다. 먼저 '이터널 리턴'이 처음으로 정식 종목에 채택된 것을 기념해 SOOP에서 라이브 스트리밍에 참여하는 유저 대상 드롭스 이벤트를 진행한다. 이와 함께 승부예측과 한국 대표팀의 최종 순위를 맞히는 이벤트도 진행한다.