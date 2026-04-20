[포토] 여야 원내대표 오찬 회동

한병도 더불어민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표가 20일 서울 여의도의 한 음식점에서 오찬 회동을 하고 있다. 오른쪽부터 더불어민주당 한병도 원내대표·천준호 원내운영수석부대표, 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표·송언석 원내대표.