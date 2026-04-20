우리지역에도 종합병원 생긴다…의왕해밀리병원 기공식에 시민 기대감↑

250병상 규모로 올해 9월 착공, 2029년 준공 예정

김성제 시장, 행정적 지원 약속하며 감사 표명

의왕해밀리명원 건립 사업설명회 및 기공식(4)_김성제 의왕시장 축사 0 20일 의왕시 학의동 종합병원 건립부지에서 개최된 '의왕해밀리병원 건립 사업설명회 및 기공식'에서 김성제 의왕시장이 축사를 하고 있다. /의왕시

경기 의왕시민들의 숙원 사업인 종합병원 설립이 오는 2029년 상반기 준공을 목표로 추진된다.그동안 의왕시민들은 종합병원이 없어 인접 도시의 의료시설을 이용해야 했다. 시는 이를 해소하기 위해 백운밸리 도시개발 공공기여 사업의 일환으로 종합병원 설립을 추진해 왔다.지난해 6월에는 종합병원 설립 지원을 위한 이행 협약이 체결됐고, 지난 15일에는 보건복지부로부터 종합병원 개설 허가 사전심의 승인을 받았다.시는 본격적인 사업 추진을 알리기 위해 20일 오전 학의동 918번지 종합병원 건립 부지에서 '의왕해밀리병원 건립 사업설명회 및 기공식'을 개최했다.해밀리의왕백운의료복합단지개발PFV(주)가 주관한 이날 행사에는 김성제 의왕시장을 비롯한 김학기 의왕시의회 의장, 시의원, 도의원, 사랑의병원 황성주 박사 등 의료관계자와 지역 주민 1000여 명이 참석했다.의왕해밀리병원은 연면적 4만4742㎡, 250병상 규모로 지어질 예정이며, 외과·산부인과·소아청소년과 등 19개 진료 과목과 응급의료서비스를 갖춘 종합병원으로 계획됐다. 착공은 오는 9월, 준공은 2029년 상반기로 예정돼 있다.시는 종합병원 설립이 의료 서비스 향상뿐 아니라 일자리 창출과 인구 유입에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 김 시장은 "양질의 의료 서비스를 제공할 수 있는 종합병원이 차질 없이 건립될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.