네이버, 印 타타 컨설팅 서비스와 전략 MOU

최수연 대표, 20일 현지 비즈니스 포럼서 TCS와 업무협약

AI·클라우드·B2C 서비스 역량 결합, 인도 시장서사업 기회 모색

clip20260420175926 0 네이버 성남 사옥./연합

네이버가 인도 최대 IT기업과 손잡고 14억 인구 시장 공략에 나선다.네이버는 20일 인도 뉴델리에서 타타 컨설턴시 서비스(TCS)와 전략 협력 MOU를 맺었다고 밝혔다. 한국경제인협회 주관 한국-인도 비즈니스 포럼에서 최수연 네이버 대표와 우즈왈 마투르 TCS 대표가 협약서에 서명했다. 이날 포럼에는 김정관 산업부 장관과 피유시 고얄 인도 상공부 장관이 참석했다.TCS는 타타그룹 IT 계열사로 연매출 300억달러(약 44조2000억원) 규모다. 100여개국에서 은행·제조·의료·통신 등 산업 전반에 IT 서비스와 컨설팅을 제공한다. 인도 IT 업계 1위 기업이다.양사는 네이버의 AI·클라우드 기술과 TCS의 산업별 서비스 인프라를 결합해 인도 시장을 공동 개척한다. 네이버 플랫폼 역량과 TCS 데이터 자산을 활용해 현지 맞춤형 디지털 전환(DX) 사업을 발굴하는 게 목표다.최수연 대표는 "인도 정부가 AI 강국 육성에 주력하는 시점"이라며 "TCS와 기술 협력으로 현지 신사업 기회를 만들겠다"고 밝혔다.네이버는 이번 제휴를 계기로 인도 내 AI·클라우드 사업 확대를 본격화할 방침이다.