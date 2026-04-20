정진완 우리은행장, 李대통령 인도 경제사절단 동행

구르가온 교육기관 방문…소외계층 아동에 기부
우리은행은 20일 정진완 은행장이 인도 현지에서 열린 '한·인도 비즈니스 포럼'에 참석하고, 구르가온 소재 교육기관을 방문해 기부금을 전달하는 등 현장경영에 나섰다고 밝혔다. 이번 일정은 이재명 대통령의 인도 국빈 방문에 맞춰 진행됐는데, 정 행장은 국내 시중은행장 가운데 유일하게 인도 경제사절단에 합류했다.
인도는 글로벌 사우스의 선도국이자 14억 인구, 세계 4위 경제 규모, 연 7% 수준의 성장률을 기록하는 국가로 평가받고 있다. 우리은행은 정부의 실용 외교 기조에 발맞춰 경제사절단에 참여했다고 설명했다.
비즈니스 포럼에는 양국 주요 기업 관계자들이 참석해 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 정 행장은 현지 기업 관계자들과 만나 시장 동향을 공유하고, 사업 확대를 위한 협력 접점을 점검했다.
우리은행은 현재 첸나이·뭄바이·구르가온·푸네·아메다바드 등 인도 주요 지역에 5개 영업 네트워크를 운영 중이다. 이번 방문에서 확보한 현장 의견과 시장 상황은 향후 사업 전략에 반영할 계획이다.
아울러 정 행장은 구르가온 소재 '악시야 프라티스탄' 학교를 찾아 소외계층 아동을 위한 지원금을 전달했다. 우리은행은 인도 사업 확대 과정에서 지역사회와의 신뢰 형성이 중요하다고 보고 사회공헌 활동도 병행하고 있다.
정 행장은 "이번 현장 방문은 인도 시장에 대한 이해를 높이고, 현지 네트워크를 한층 강화하는 계기가 됐다"며 "앞으로도 인도 현지 사회와의 신뢰를 바탕으로 글로벌 사업 기반을 지속 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.