삼성전자, ‘밀라노 디자인위크’ 참가…‘사람 중심’ 디자인 철학 알린다

삼성전자 밀라노 디자인위크 2026 참가(3) 0 이탈리아 밀라노에서 열린 '밀라노 디자인위크 2026' 삼성전자 부스에서 관람객들이 OLED TV를 체험하고 있다./삼성전자

삼성전자가 20~26일(현지시간) 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 디자인 축제 '밀라노 디자인위크 2026'에 참가해 자사 디자인 철학을 선보인다. 삼성전자는 '디자인은 사랑의 표현'을 주제로 한 전시 공간에서 '사람 중심'의 디자인을 강조한다.삼성전자는 관람객들이 자사 디자인 가치를 자연스럽게 체험할 수 있도록 오픈랩 형태로 전시 공간을 구성했다. 총 12개의 몰입형 공간으로 구성된 전시관에서는 삼성전자의 실험적인 미래 디자인 콘셉트와 최신 출시 제품 등 총 120여점의 디자인 자산을 선보였다.삼성전자는 다양한 기기가 조화롭게 어우러진 전시 공간 구성을 통해서도 AI 비전을 담은 디자인 철학을 소개했다. 갤럭시 폴더블폰을 활용해 다양한 라이프스타일을 시각화한 아트 월, 모바일과 가전의 연결을 보여주는 주방 체험 공간, XR 체험이 가능한 오디토리움 등을 통해 AI가 우리의 일상을 어떻게 바꿀 수 있는지 제시했다.투명 스피커와 스크린을 통해 아날로그적 감성을 디지털로 표현한 오디오 몰입형 전시공간과 OLED TV를 통해 개인의 개성과 다양성을 표현한 공간, 마이크로 RGB TV로 경험하는 예술적 거실 공간 등도 관람객들의 큰 관심을 받았다.삼성전자는 지난 30여년간 강조해 온 사람 중심의 디자인 철학에 AI 시대의 라이프스타일을 투영한 새로운 디자인 공식 'AI X(EI+HI)'를 소개했다. 이는 AI의 진정한 가치가 '공감과 상상력', '사람의 의도'가 결합될 때 증폭된다는 의미를 담고 있다.마우로 포르치니 삼성전자 DX부문 최고디자인책임자(CDO)는 "디자인은 사람들의 다양성을 반영하고 각기 다른 라이프스타일과 가치를 포용해야 한다"며 "삼성전자는 이번 전시를 통해 사람의 의도와 공감, 상상력이 결합된 디자인이 어떻게 우리의 삶을 더 의미 있게 변화시키는지 보여주고자 했다"고 밝혔다.