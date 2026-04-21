대한전선, ‘WindEurope 2026’서 유럽 해저케이블 시장 공략

오는 23일까지 스페인 마드리드에서 개최

대한전선, 해저케이블 토탈 솔루션 공개

사진) 대한전선 WindEurope 2026 부스 0 대한전선 WindEurope 2026 부스. /대한전선

대한전선이 세계 최대 규모의 풍력 산업 전시회에 참가해 유럽 해저케이블 시장 공략에 나선다. 턴키 수행 역량 등을 강조하면서 경쟁력을 드러내겠다는 전략이다.21일 대한전선은 오는 23일까지 스페인 마드리드에서 열리는 'WindEurope 2026'에서 HVDC(초고압직류송전) 등 해저케이블 분야의 토탈 솔루션을 선보인다고 밝혔다.행사는 유럽 풍력에너지협회(WindEurope)가 주관하는 전시회다. 전 세계 주요 발전사와 EPC 기업, 기자재 공급사, 각국 정책 관계자 등이 대거 참여하는 대표적인 국제 행사로 꼽힌다. 올해에는 600개 이상의 기업이 참가해 해상풍력을 중심으로 한 재생에너지 시장 동향과 최신 기술, 정책 방향 등을 공유할 예정이다.회사는 이번 전시에서 해상풍력·HVDC 해저케이블의 핵심 기술과 역량을 공개한다. 서해안 에너지 고속도로에 적용 가능한 525kV급 HVDC 해저케이블을 선보이며, 초고압·대용량 송전 기술 경쟁력을 강조한다. 이 제품은 국가 간 전력망 연결과 대규모 해상풍력 단지 연계에 필수적인 핵심 솔루션이다.회사는 국내 대규모 사업인 서해안 에너지 고속도로 참여는 물론 글로벌 프로젝트 수주 확대에 적극 나설 계획이다. 글로벌 고객사, 파트너사와의 협력 확대 및 신규 사업 기회 발굴에도 나선다.이와 함께 국내 유일의 해상풍력용 CLV(Cable Laying Vessel) 포설선 '팔로스(PALOS)'와 해저케이블 전문 시공법인 '대한오션웍스'를 소개하며 시공 경쟁력을 부각할 예정이다. 전용 포설선과 전문 시공법인을 통해 설계부터 생산, 운송, 시공, 유지보수까지 전 밸류체인을 아우르는 턴키 수행 역량을 갖추고 있음을 강조할 계획이다.생산 인프라 측면에서는 당진 해저케이블공장을 중심으로 한 공급 역량을 선보인다. 특히 오는 2027년 가동 예정인 해저케이블 2공장을 통해 HVDC 생산 능력을 한층 확대하고, 급증하는 글로벌 해상풍력·전력망 투자 수요에 대응한다는 방침이다.대한전선 관계자는 "이번 전시회는 HVDC와 해저케이블 분야에서 대한전선의 기술력과 사업 수행 역량을 글로벌 시장에 알릴 수 있는 기회"라며 "2009년부터 국내외 시장에서 쌓아온 다양한 경험과 기술력을 기반으로 유럽을 포함한 주요 시장에서 수주 확대와 사업 기회 발굴에 적극 나설 것"이라고 말했다.