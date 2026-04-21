KT, 월드IT쇼서 ‘AX 플랫폼 컴퍼니’ 비전 알린다

[KT사진자료1] KT 이음으로 WIS 참가 0 KT '월드IT쇼 2026' 전시관 조감도./KT

KT가 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 '월드IT쇼 2026'에 '이음'을 주제로 참가한다.21일 KT에 따르면 이번 전시에서 네트워크를 넘어 사람과 사람, 기술과 삶, 현재와 미래를 연결하는 이음의 가치를 바탕으로 AX 플랫폼 컴퍼니의 비전을 제시한다. 전시 공간에는 K-컬처 콘셉트를 반영해 '한글'을 디자인 모티브로 적용했으며, AX 플랫폼과 6G 등 27개 혁신 기술 아이템을 선보인다.AX 플랫폼 공간에서는 KT가 개발한 AI 모델 '믿음 K 프로'를 체험할 수 있다. 이와 함께 AI·클라우드 인프라 기반의 에이전틱 AICC(AI컨택센터)와 보안·안전 분야 AX 서비스를 소개한다. 공공·금융·제조 등 산업별 적용 사례와 기업 맞춤형 AX 도입 컨설팅도 함께 제공한다.KT는 6G 공간에서 속도 중심 경쟁을 넘어 네트워크가 스스로 판단하고 소통하는 지능형 인프라의 미래를 제시한다. 관람객은 유비쿼터스, AI 네이티브 등 6대 핵심 비전과 관련 기술·장비를 직접 확인할 수 있다.피지컬 AI 공간에서는 'K RaaS'를 통해 로봇·설비·기존 시스템을 AI 에이전트로 연계한 산업 현장 적용 사례를 선보인다. 다양한 이기종 로봇이 자율적으로 협업하는 모습을 통해 산업 전반으로 확장되는 AI 활용 방향을 소개한다.4개 파트너사의 아이템을 소개하는 '상생성장관'도 운영한다. ESG 활동의 일환으로 대한민국 통신 역사와 함께한 IT서포터즈의 20년 발자취를 한눈에 볼 수 있도록 구성했다.KT는 콘텐츠·엔터테인먼트와 결합한 AI 기반 참여형 체험 콘텐츠도 마련했다. '모두의 캔버스'에서는 AI 카메라를 통해 전시관 전광판에 등장하는 경험을 제공하며, AI 응원댄스 챌린지에도 참여할 수 있다. 수원 AI 스타디움의 'AI 치어풀' 제작과 KT 위즈 선수를 구현한 AI 휴먼 서비스 체험도 가능하다.김동훈 KT 홍보실장은 "이번 전시는 AI와 네트워크를 중심으로 AX 서비스와 미래 인프라를 체험할 수 있도록 구성했다"며 "관람객이 다양한 AI 기술을 직접 경험하는 자리가 될 것"이라고 말했다.