[포토] 국조특위, ‘서해 공무원 피격’ 청문회

김규현 전 국가정보원장을 비롯한 증인들이 21일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명' 국정조사특별위원회에서 열린 서해 공무원 피격·통계조작·'윤석열 명예훼손' 허위보도 조작기소 의혹 사건에 대한 청문회에서 자리하고 있다.