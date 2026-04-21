LS일렉트릭, 1분기 역대 최대 실적…“북미 매출만 3000억”

1분기 매출 1조 3766억·영업익1266억원

초고압 변압기 매출 83% 증가

수주 잔고 5조6000억원으로 늘어

clip20260421112046 0 MCM엔지니어링II의 모습. /LS일렉트릭

LS일렉트릭이 데이터센터 전력 인프라 특수를 타고 1분기 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대를 기록했다. 북미 매출이 사상 처음 3000억원을 돌파하며 실적을 견인했다.21일 LS일렉트릭은 올해 1분기 연결 기준 매출 1조 3766억원, 영업이익 1266억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 33%, 45% 증가한 수치다.이는 빅테크의 AI 데이터센터 투자 확대 효과 덕분이다. 특히 1분기 북미 매출은 약 3000억원으로 전년 대비 80% 급증하며 분기 최대 기록을 세웠다. 데이터센터 마이크로그리드 고객을 대상으로 직류(DC) 제품을 수주하며 직류 솔루션 시장 진출 발판을 마련했다.초고압 변압기 부문은 83% 매출 증가를 달성했다. 지난해 부산 사업장에 2생산동을 준공하며 생산능력을 기존 2000억원에서 6000억원으로 3배 늘린 효과가 본격화됐다. 2024년 인수한 자회사 LS파워솔루션 매출도 24% 증가했다.아세안 사업은 저압 전력기기 시장 압도적 1위를 유지 중인 베트남과 전력 인프라 투자가 급증하는 인도네시아를 중심으로 높은 매출 성장세를 보였다.베트남 법인 매출은 45%, 2023년 인수한 인도네시아 심포스(Symphos)는 75% 각각 늘었다. 베트남은 저압 전력기기 시장에서 압도적 1위를 유지 중이다.ESS(에너지저장장치) 매출은 전년 대비 3배, 전분기 대비 50% 증가했다. 전력 기자재 공급과 시스템 통합(SI)을 동시에 확대하는 전략이 주효했다.1분기 말 수주잔고는 5조 6000억원으로 전년 말(5조원) 대비 6000억원 늘었다. 이 중 초고압 변압기 수주잔고가 3조 1000억원을 차지했다.LS일렉트릭은 데이터센터 고전력화 추세 속에서 직류 전력망 역량 강화에 속도를 내고 있다. 초고압직류송전(HVDC), 저압직류배전(LVDC) 등 직류 솔루션은 전력 변환 단계를 줄여 손실을 최소화하는 기술로 데이터센터의 효율적 전력 공급 대안으로 주목받고 있다.LS일렉트릭 관계자는 "글로벌 빅테크 기업을 중심으로 데이터센터 투자와 데이터센터의 자체 전력 공급을 위한 마이크로그리드 건설이 급증하면서 전력 인프라 전반의 수요 확대가 실적으로 이어지고 있다"며 "데이터센터, 직류 솔루션, ESS 등 미래 전력 시장을 선도할 핵심 사업을 중심으로 수주 확대와 수익성 개선을 동시에 이어가겠다"고 말했다.